“Кукольное” платье с грубыми ботинками: актуальные весенние образы для переменчивой погоды

Весной бывает сложно подобрать стильные луки из-за переменчивой погоды, когда то солнечно и тепло, то пасмурно и прохладно. К счастью, есть варианты нарядов, которые решат подобную проблему. Вдохновляемся красивыми аутфитами.

Платье бэби-долл и туфли “Мэри Джейн”

Если вам хочется создать романтичный, милый, трогательный образ, тогда возьмите на вооружение эту идею. Сочетайте платье в кукольном стиле бэби-долл (с высокой талией, расклешенного А-силуэта) и туфли “Мэри Джейн” с округлым носом и с ремешком на щиколотке. Если боитесь замерзнуть, наденьте под обувь носки. Они прекрасно вписываются в подобный наряд, создавая эстетику стиля преппи. Если хотите, то можете вместо подобных туфель использовать грубые ботинки в мужском стиле.

Юбка, майка и сапоги

Создайте эффектный кэжуал-лук с помощью юбки из денима с низкой посадкой миди-длины и белоснежной майки. Дополните наряд высокими сапогами с широким голенищем. Выбирайте элегантную остроносую обувь, если хотите добавить в лук женственности. На плечи можете набросить толстовку или свитер.

Джинсы, рубашка и пальто

Если вы ищете наряд в стиле офисный кэжуал, то обратите внимание на этот аутфит. Сочетайте белоснежные джинсы или брюки прямого кроя с рубашкой на пуговицах такого же цвета. Сделайте образ самобытнее за счет яркой верхней одежды. В данном случае будет уместно длинное пальто красно-розового оттенка. Из обуви можете отдать предпочтение черным ботильонам. Они могут сочетаться с поясным ремнем такого же оттенка. Сделайте отвороты на штанинах, чтобы обувь было видно (джинсы не заправляйте в ботинки, чтобы образ не получился старомодным).

Кеды с трикотажным платьем

Любительницы минималистичного стиля в одежде точно оценят такой наряд по достоинству. В данном случае не нужно подбирать отдельно верх и низ: достаточно надеть трикотажное платье миди-длины с длинным рукавом. Обратите внимание на изделия с разрезом на подоле: такие нынче в моде. Завершите образ белыми кедами или кроссовками. При желании можете набросить укороченную куртку из кожи или из денима.

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Шорты и куртка

Бывает сложно стилизовать шорты весной, но есть идея, как это сделать. Сочетайте шорты с ботильонами чуть выше щиколотки по высоте. Поскольку вы демонстрируете ножки, верх должен быть максимально закрытым, чтобы наряд не получился старомодным либо слишком откровенным. Практикуйте многослойность: наденьте свитер, сверху джинсовую куртку-рубашку. При желании дополните наряд укороченным блейзером.

Джинсы с курткой

Хорошая идея наряда для создания образа в повседневном стиле. Сочетайте синие джинсы с футболкой с рисунком, сверху набросьте кожаную куртку (косуха будет вполне уместна). Завершите образ с помощью высоких кед или кроссовок. Они могут быть яркого цвета, чтобы разбавить и освежить лук в нейтральных оттенках.

Если вам больше по душе рокерско-брутальные образы, то вместо синих джинсов вы можете надеть черные: с высокой посадкой и с поясным ремнем.

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Куртка может быть оверсайз.

Джинсовый комплект

Поскольку одежда из денима в моде, то вы смело можете создавать эффектные образы из джинсовых изделий. Чтобы лук не получился скучным и банальным, выбирайте не обычную синюю или голубую джинсу, а другой оттенок. Например, стильно и современно смотрится оранжевых комплект из джинсов и куртки (смотрите на главном фото в начале статьи).

Блейзер и укороченные брюки

Элегантный и женственный образ для работы и офиса — это сочетание укороченных черных брюк прямого кроя и блейзера нюдового оттенка. Вы можете выбрать приталенную модель верхней одежды, чтобы наряд получился более изысканным. Бейсболка придаст образу нотку неформальности.

Легинсы с курткой

Легинсы лучше всего сочетать с ботильонами или ботинками в армейском стиле со шнуровкой спереди. Если хотите похвастаться плоским животом, тогда можете надеть кроп-топ. В данном случае в качестве верхней одежды лучше использовать куртку оверсайз.