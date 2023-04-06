“Успешность женщины – быть замужем”: Роза Сябитова о роли женщины, гостевом браке и нежелании ставить штамп в паспорте

Есть профессии, с помощью которых легко прославиться. Например, актер, музыкант и т.д. Розе Сябитовой удалось сделать практически невозможное: стать популярной, будучи свахой. Она стала медийной персоной благодаря участию в передаче «Давай поженимся», где она выступала в качестве эксперта. У Сябитовой также есть свое брачное агентство, где она помогает одиноким людям обрести свое личное счастье.

Разбираем жизненные взгляды знаменитости относительно семьи и брака, а также интересные факты ее биографии.

О детях и внуках

Первый брак Сябитовой продлился десять лет. Сваха призналась, что долгое время не могла забеременеть и когда уже совсем потеряла надежду, тогда узнала, что ждет ребенка. В 1989 году она родила от супруга Михаила сына Дениса, а через три года – дочь Ксению.

У знаменитости могло быть больше детей, если бы не скоропостижная кончина любимого мужа. После такой трагедии у Сябитовой не было возможности налаживать личную жизнь: нужно было работать, чтобы прокормить двух детей.

Сейчас сваха наслаждается ролью бабушки, ведь летом прошлого года Ксения родила малышку Мирославу. Что касается личной жизни, о Сябитова признается, что уже не стремится выйти замуж. Ей сполна хватило токсичных отношений с одним из участников передачи «Давай поженимся» Юрием. Влюбленные прожили три года (с 2008-го по 2011-й) и расстались с большим скандалом.

О бизнесе

Сябитова в интервью на «Новом радио» рассказала о том, что клиенты ее брачного агентства — это работающие и занятые люди, у которых попросту нет времени на личную жизнь. С клиентом заключается договор на предоставление услуг. Например, что агентство обязуется организовать встречи с десятью разными кандидатами, которые соответствуют запросам клиента. В процессе сотрудничества клиент получает консультации, зачастую психологические. Например, как себя вести в той или иной ситуации, что сказать, а чего не говорить потенциальному партнеру и т. д. Сябитова отмечает, что не может гарантировать то, что одинокая девушка выйдет после сотрудничества с ней замуж или одинокий мужчина женится, ведь все зависит от самого человека. Любовные отношения — это то, что невозможно спрогнозировать.

О роли женщины

Сябитова считает, что роль любой представительницы прекрасного пола — это быть женщиной, женой и матерью. Все эти роли возможны только при наличии мужчины. Предназначение женщины — материнство, продолжение рода. По словам свахи и телеведущей, она придерживается тех догм и правил, которые есть в Священном Писании, так было от времен сотворения мира. Поэтому для реализации в социуме и для выполнения своего предназначения женщина должна быть за мужем. Это показатель ее успешности.

О гостевом браке

Сябитова не совсем понимает концепцию гостевого брака, когда люди официально оформили отношения, но не живут вместе и не делят быт. У свахи возникает вопрос, а зачем тогда такой союз, зачем люди давали друг другу клятвы? Предположение одно: что брак фиктивный и преследует какие-то корыстные меркантильны цели (допустим, получение гражданства).

Сябитова отметила, что есть также другая форма гостевого брака: без юридического оформления. Тогда это просто одна из форм сожительства. По мнению свахи, подобная концепция не слишком прижилась в России.

О нежелании ставить штамп в паспорте

Сябитова осведомлена о тенденции сожительства без штампа в паспорте и такая ситуация лично ей не импонирует. Сваха отмечает, что гражданский брак — это как раз-таки юридически оформленные отношения, а сегодня происходит подмена понятий (когда сожительство называют гражданским браком). По мнению знаменитости, в таком тандеме люди живут, чтобы избежать ответственности. Знаменитость считает, что «тренд» на сожительство будет продолжаться до тех пор, пока женщины сами это не остановят. Пока же они согласны на стремительное развитие отношений и на то, чтобы жить вместе на одной территории без штампа в паспорте, официальных браков будет все меньше.

О феминизме

Сябитова призналась, что по ее мнению, лучше бы феминизм и вовсе не придумывали. Сваха не думает, что можно испытать большее удовлетворение, если купить себе вещь за свои деньги, нежели если ее подарит любимый мужчина.

Сябитова отмечает, что у феминизма есть позитивные последствия. Например, неплохо, что женщины получили рабочие места. Но есть одно «но». По мнению свахи, до нас все доходит немножечко не в том варианте, который изначально задумывался. «В том варианте, котором я вижу феминизм сейчас, он мне не нравится», – подытожила знаменитость.

О резких высказываниях

Сябитова в передаче «Давай поженимся» иногда вступала в перепалки с гостями, что не всегда положительно воспринималось зрителями. Сама сваха считает, что в ее поведении не было ничего вызывающего. Знаменитость подчеркнула, что никогда не переходила на личности. Если была с чем-то не согласна, то аргументировала свою точку зрения. Некоторые едкие высказывания были сделаны с согласия редакторов.