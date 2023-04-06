Bi.Zone обнаружил серьезную уязвимость в Microsoft Outlook

Bi.Zone, российская компания по информационной безопасности, обнаружила уязвимость в Microsoft Outlook, которая может позволить злоумышленникам получить доступ к логинам и паролям в учетных записях электронной почты жертв. Эту информацию предоставил ТАСС.

Проблема заключается во встроенной в Outlook системе календаря. Чтобы использовать эту уязвимость, злоумышленникам достаточно отправить жертвам электронное письмо с измененной пометкой о запланированном событии, причем той даже не обязательно читать письмо. Достаточно того, что будет получено уведомление.

Злоумышленник сразу же использует эту уязвимость, чтобы получить доступ. Обнаруженной уязвимости присвоен код CVE-2023-23397. По мнению международной группы экспертов, она имеет рейтинг риска 9,8. Впервые данная возможность взлома была обнаружена 20 марта 2023 года.