 

В 2023 году в метро поступит около 300 новых вагонов “Москва-2020” – Собянин

06.04.2023, 13:30, Новости дня
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По Большой кольцевой линии будут курсировать еще 32 инновационных вагона “Москва-2020”. Сократятся интервалы между поездами, поездки станут комфортнее, сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

В новых составах увеличена вместимость пассажиров, расширены двери и переходы между вагонами. Уровень шума в них на 15% ниже, а количество USB-зарядок увеличено до 368.

По словам Собянина, перед выходом на маршрут поезда проходят проверку в несколько этапов. Испытываются все системы состава, проводится контрольная обкатка на линии.

Поезд должен проехать без пассажиров 300 километров. Состав допускают до эксплуатации только в том случае, если во время обкатки не было ни единого сбоя.

“В этом году планируем получить порядка 300 вагонов”, – уточнил градоначальник.

Полное открытие БКЛ состоялось 1 марта. Длина нового метрокольца составляет 70 километров, на нем расположена 31 станция. Это один из крупнейших мировых проектов метростроения.

Открытие БКЛ позволило сократить время поездок на 35-45 минут. Полный запуск большого метрокольца улучшил транспортное обслуживание около 15 миллионов жителей Москвы и области.


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