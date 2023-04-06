Ослепляющая красота: Энн Хэтэуэй в украшениях Bulgari на открытии отеля в Токио

На днях в японской столице состоялось грандиозное открытие нового отеля Bulgari Hotel Tokyo. Мероприятие не обошлось без звездных гостей, среди которых засветилась и глобальный амбассадор Bulgari, актриса Энн Хэтэуэй. Для светского выхода голливудская дива выбрала сразу два разных наряда.

Сначала Энн появилась на публике в крошечном черном платье в стиле бэйби-долл с цветочной аппликацией, а дополнила элегантный образ небрежной укладкой и украшениями высокого ювелирного искусства от Bulgari, среди которых мы разглядели колье Serpenti из белого золота с двумя грушевидными изумрудами классической огранки и бриллиантовым паве, серьги Serpenti, а также кольца с бриллиантами и изумрудами.

Энн Хэтэуэй

Позже Хэтэуэй облачилась в ярко-фиолетовое платье мини в стиле 60-х, которое сочетала с плотными колготками такого же оттенка. Второй образ она сопроводила уже другим набором ювелирных изделий: колье из розового золота с кунцитами более 177 карат, турмалиновыми бусинами и бриллиантовым паве, а также парой серег и массивным кольцом с кунцитами и бриллиантами.

Напомним, что обладательница премий “Эмми”, “Золотой глобус”, BAFTA и “Оскар” Энн Хэтэуэй наиболее известна по ролям в фильмах “Как стать принцессой”, “Дьявол носит Prada”, “Любовь и другие лекарства”, “Интерстеллар”, “Отверженные”, “8 подруг Оушена” и многих других.