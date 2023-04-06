Макрон – Китай способен как обострить конфликт на Украине, так и добиться мира

Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает убедить Китай воспользоваться своим влиянием на Россию и способствовать достижению мира на Украине, пишет Le Figaro. Об этом французский лидер заявил, находясь с государственным визитом в Китае. Он отмечает, что Китай способен, наоборот, обострить конфликт — если встанет «не на ту» сторону.



AP

Президент Франции Эммануэль Макрон находится в Пекине с трёхдневным государственным визитом, первым после 2019 года. У трапа самолёта его встречал министр иностранных дел Китая. И начал свой визит Макрон со встречи с французами, живущими в Китае, где он изложил главные вопросы и цели поездки, пишет Le Figaro.

Президент Франции заявил, что Пекин может «сыграть важную роль» в «поисках пути к миру» на Украине. «Это действительно вопрос желания взять на себя ответственность и попытаться проложить путь к миру», — заявил Макрон французскому сообществу. Он также заявил, что Европа не должна экономически отделяться от Китая, и пообещал поддерживать торговые отношения с ним.

Украина — одна из главных тем этого визита, отмечает автор статьи, тем более что Пекин воздерживается от осуждения России. «Эта война, которую я несколько раз квалифицировал как империалистическую, колониальную, фактически попрала многие принципы Устава ООН, который мы, как два члена Совета Безопасности, должны решительно защищать», — заявил Макрон, имея в виду Францию и Китай. По его словам, Китай, «в силу своих тесных отношений с Россией, ещё сильнее утверждённых в последние дни», благодаря визиту Си в Москву может сыграть важную роль в урегулировании конфликта.

Хотя президент Франции говорил о своих намерениях сохранять диалог с Пекином и приезжать в Китай регулярно, из-за пандемии и ограничений, снятых Пекином лишь в конце 2022 года, их отношения были в замороженном состоянии. Поэтому Париж сейчас делает ставку на «воссоединение» на всех уровнях и хочет возобновить, в частности, обмен студентами.

Но по-настоящему насыщенный день обсуждений запланирован в четверг: встреча Макрона с Си, причём на связи частично будет и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. В последний раз Макрон и Си встречались в ноябре на саммите G20 на Бали. Тогда Франция пыталась убедить Пекин выступить посредником между Украиной и Россией и использовать своё влияние на Владимира Путина, чтобы убедить его решиться на мирные переговоры.

Но эти ожидания не оправдались, пишет автор статьи: Пекин остался верен своей линии не осуждать Россию. Союз РФ и Китая выглядит как антизападный фронт, считают на Западе.

Отвечая на вопросы журналистов, Эммануэль Макрон предупредил, что «любой, кто помогает агрессору, поставит себя в положение соучастника нарушения международного права». «Это не в интересах Китая», — заявил он. Но он заверил, что в общении с Си не собирается угрожать санкциями, потому что это не лучший метод. По словам Макрона, они с Си не будут обсуждать условия мира на Украине, но он постарается убедить китайского лидера позвонить президенту Украины Зеленскому.

Журналисты отмечают, что перед вылетом в Пекин Эммануэль Макрон поговорил по телефону со своим американским коллегой Джо Байденом, обсудил с ним «их общее желание привлечь Китай к ускорению окончания войны на Украине и участию в построении прочного мира в регионе». При этом Париж отмечает, что у Си должна быть такая позиция, которая способствует стабильности и процветанию планеты.

В Париже уверены, что Китай сам по себе может изменить ситуацию как к лучшему, так и к худшему. Но европейцы могут заставить китайцев осознать, как конфликт влияет на Европейский союз и, следовательно, на их собственные интересы, ведь это один из главных партнёров Пекина. Франция, как и другие европейские державы, намерена продолжать переговоры с Китаем, в отличие от конфронтационного подхода, принятого в последние годы Соединёнными Штатами.

Макрон пообещал поднять на переговорах вопрос о правах человека, но при этом и привёз с собой более 50 крупнейших бизнесменов, в том числе лидеров Airbus, EDF, Alstom, Veolia. Ожидается, что в четверг они подпишут крупные контракты, но их детали пока не известны. А в пятницу Макрон посетит Гуанчжоу на юге Китая, где встретится с китайскими студентами и поужинает с Си в уже более неформальной обстановке, пишет Le Figaro.