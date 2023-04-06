Скандалы: «Квартал» погорел на коррупции

Совладелец студии «Квартал-95» Тимур Миндич и советник президента Украины Сергей Шефир могут угодить за решётку

Подконтрольное американцам Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), похоже, основательно взялось за Владимира Зеленского и его окружение. Бывший замглавы Фонда госимущества Сергей Игнатовский дал признательные показания на Шефира и Миндича, в рамках уголовного разбирательства по делу бывшего главы фонда Дмитрия Сенниченко. Видимо, имела место сделка со следствием: Игнатовского мало того, что отпустили восвояси, его имя более не фигурирует в списке подозреваемых, проходящих по этому делу.

Во-первых, Игнатовский сообщил следствию, что конкурсный отбор поставщиков Одесского припортового завода был отменён по звонку из офиса президента Украины. Фамилию звонившего не разглашают, но нет сомнений в том, что имя детективам уже известно. Во-вторых, Игнатовский указал, что Шефир и Миндич «обеспечивали коммуникацию» между главой Фонда госимущества Сенниченко и офисом президента. Поговаривают, что Шефир выехал за границу, так что добраться до него следствию будет проблематично, зато Миндича не так давно видели в Киеве, и у НАБУ есть шанс заполучить все интересующие их ответы на вопросы о коррупционных схемах между офисом президента и Фондом госимущества. «После отмены конкурса, примерно через месяц, – цитируют показания Игнатовского украинские издания, – Сенниченко сказал, что мы правильно сделали, что отменили конкурс, что в офисе президента нами довольны, что теперь ООО «АГТ» будет нам приносить деньги за это. Он написал какую-то сумму денег в долларах, сумму я точно не помню, но это были сотни тысяч долларов».

По делу Сенниченко проходят несколько высокопоставленных чиновников и предпринимателей: Андрей Гмырин, Николай Синица, Николай Парсентьев, Владимир Колот и Юрий Липка. Но это, как отмечают в НАБУ, далеко не все фигуранты. И если с Шефира, пожалуй, уже не спросишь, то Миндичу, вероятно, придётся объясняться с НАБУ. Дело в том, что имя Миндича фигурирует в заокеанских обвинениях Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, и комбинатор, таким образом, «заперт» американцами на Украине. Интрига лишь в том, кто персонально в офисе президента «осуществлял коммуникацию» с коррумпированными чиновниками. Если это Андрей Ермак, у Зеленского может посыпаться вся его вертикаль власти.

Александр Артищенко

Оригинал материала: “Наша Версия”