Вот посадят — тогда разберемся

В Московской области возбудили уголовное дело в отношении мобилизованного студента с серьезными проблемами со здоровьем за оставление воинской части.

Как сообщил канал «Военный омбудсмен», 30-летнего Мехроджа Хайдарова в октябре прошлого года в разгар частичной мобилизации сотрудники военкомата якобы забрали прямо с улицы в Люберцах и доставили в комиссариат. Парень объяснял, что он инвалид 3-й группы по слуху, также — что очно учится в колледже и имеет двойное гражданство: РФ и Таджикистана. Мехродж мечтал восстановить слух, но для этого требовалась дорогостоящая операция. Парень отправился в Москву из Волгограда, где он жил и учился, чтобы найти подработку. Сотрудников Люберецкого военкомата юноша встретил на улице, когда шел на собеседование к предполагаемому работодателю.

В комиссариате ему сказали подписать какие-то документы, после чего обещали отпустить.

Он подписал все, что его просили, позже объяснив своему адвокату, что был напуган и плохо понимал, что ему говорят, так как слабо знает русский язык.

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«Одним днем мобилизованный попал в военную часть в Наро-Фоминске, — пишет «Военный омбудсмен». — Семья Хайдарова попыталась ему помочь, родители приезжали в часть, разговаривали с командиром, который, по их словам, подтвердил непригодность Мехроджа к службе. Отец собрал все необходимые документы и подал заявление о незаконной мобилизации сына в прокуратуру. После этого Мехроджу выдали направление на прохождение медкомиссии и отправили в Волгоград за медицинской картой, которая подтвердит заболевание и инвалидность».

Юноша вернулся в Волгоград, продолжил там заниматься привычными делами. Его семья пребывала в полной уверенности, что в период решения вопроса парень может находиться дома. Но мобилизованного обвинили в самовольном оставлении места службы, возбудили уголовное дело по ст. 337 УК РФ («Самовольное оставление части или места службы», максимальное наказание — 10 лет лишения свободы) и объявили в федеральный розыск. В апреле Мехродж приехал в Москву навестить родных и был задержан на Павелецком вокзале.

Адвокат Максим Гребенюк, партнер проекта «Военный омбудсмен», намерен оспорить факт мобилизации Мехроджа и готовит обращения в прокуратуру, СК и губернатору Московской области.

Изольда Дробина,

собкор «Новой» на Урале

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