ЛДПР возьмётся за букву «Ж» и сделает ее символом народного единения

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил журналистам, что его партия намерена взять под опеку букву «Ж». Он объяснил это её уникальным «культурным проникновением» в славянские алфавиты.

– «Ж» — хорошая и очень важная для нас буква. «Ж» – это жизнь, – сказал он. – Кроме русского, она встречается только в белорусском, сербском и македонском, болгарском и украинском алфавитах. А вот Западу с его так называемой повесткой, нашу русскую «Ж» никогда не понять. Они скорее пальцы сломают, чем смогут её написать.

По его словам, ЛДПР намерена зарегистрировать свои права на букву «Ж», чтобы в дальнейшем более активно использовать её в наглядной агитации. К примеру, один из девизов партии – «Нам здесь Жить» – можно будет сократить до простого и понятного каждому россиянину: «Нам здесь Ж».

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