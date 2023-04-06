Пользователи сгенерировали более 1,3 млн рисунков в нейросети Kandinsky 2.1

Согласно пресс-релизу банка, в течение 48 часов после появления новой модели Sberas Kandinsky 2.1 пользователи создали более 1,3 млн изображений. Самыми запрашиваемыми запросами были следующие: кошка, любовь и космос.

Инженеры Sber AI разработали нейронную сеть и обучили ее вместе с учеными из Института искусственного интеллекта АИРИ, используя комбинированный набор данных от Sber AI, а также SberDevices.

Модель Kandinskys 2.1 обучена на основе почти 1,2 миллиарда пар текст-изображение и отдельного набора данных с двумя миллионами высококачественных пар.

4 апреля “Сбер” представил обновленную версию своей генеративной модели. Kandinsky 2.1 может создавать изображения, используя описания на естественном языке, всего за несколько секунд.