 

МВД обновило экзаменационные билеты на водительские права

06.04.2023, 12:19, Разное
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Министерство внутренних дел обновило экзаменационные билеты в связи с вступлением в силу поправок к Правилам дорожного движения (ПДД). Об этом пишет “Российская газета” со ссылкой на МВД.

Для 13 билетов категорий А и В изменены задания (мотоциклы и легковые автомобили, легкие грузовики и автобусы). Для категорий C, D (грузовики и автобусы массой более 3,5 тонн) исправлены еще 18 задач.

В задачи была добавлена новая бело-лунная секция светофора, информирующая водителей о том, что пешеходам за поворотом включен зеленый свет. Кроме того, билеты были скорректированы, чтобы показать разницу во времени, которое требуется для перемещения транспортных средств в зоне действия знаков, запрещающих парковку по нечетным и четным дням. Кроме того, в билетах появились задания, по соблюдению водителями режима отдыха и труда. В комментариях и вопросах скорректированы понятия “транспортное средство” и “маршрутное транспортное средство”.

С 1 марта 2023 года действуют поправки в правила дорожного движения.


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