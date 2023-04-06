МВД обновило экзаменационные билеты на водительские права

Министерство внутренних дел обновило экзаменационные билеты в связи с вступлением в силу поправок к Правилам дорожного движения (ПДД). Об этом пишет “Российская газета” со ссылкой на МВД.

Для 13 билетов категорий А и В изменены задания (мотоциклы и легковые автомобили, легкие грузовики и автобусы). Для категорий C, D (грузовики и автобусы массой более 3,5 тонн) исправлены еще 18 задач.

В задачи была добавлена новая бело-лунная секция светофора, информирующая водителей о том, что пешеходам за поворотом включен зеленый свет. Кроме того, билеты были скорректированы, чтобы показать разницу во времени, которое требуется для перемещения транспортных средств в зоне действия знаков, запрещающих парковку по нечетным и четным дням. Кроме того, в билетах появились задания, по соблюдению водителями режима отдыха и труда. В комментариях и вопросах скорректированы понятия “транспортное средство” и “маршрутное транспортное средство”.

С 1 марта 2023 года действуют поправки в правила дорожного движения.