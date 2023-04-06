 

Автосалоны в РФ начали продавать новые седаны Toyota Avalon по цене от 3,8 млн рублей

06.04.2023, 11:40, Разное
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На российском рынке начались продажи нового японского седана Toyota Avalon.

Автомобиль обладает более просторным салоном, который отличается повышенным комфортом. Седан Toyota Avalon построен на улучшенной архитектуре GA-K. Для отечественных клиентов доступны три комплектации, отличающиеся функционалом и мощностью. Под капотом в начальной версии установили 2-литровый агрегат на 178 л.с. В улучшенной комплектации 2,5-литровый мотор на 209 л.с.

В максимальной конфигурации установлен 3,5-литровый двигатель, выдающий 301 л.с. Приобрести новый седан в РФ можно по цене от 3,8 млн рублей. В максимальной версии стоимость автомобиля достигает 5,5 млн рублей.


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