Автосалоны в РФ начали продавать новые седаны Toyota Avalon по цене от 3,8 млн рублей

На российском рынке начались продажи нового японского седана Toyota Avalon.

Автомобиль обладает более просторным салоном, который отличается повышенным комфортом. Седан Toyota Avalon построен на улучшенной архитектуре GA-K. Для отечественных клиентов доступны три комплектации, отличающиеся функционалом и мощностью. Под капотом в начальной версии установили 2-литровый агрегат на 178 л.с. В улучшенной комплектации 2,5-литровый мотор на 209 л.с.

В максимальной конфигурации установлен 3,5-литровый двигатель, выдающий 301 л.с. Приобрести новый седан в РФ можно по цене от 3,8 млн рублей. В максимальной версии стоимость автомобиля достигает 5,5 млн рублей.