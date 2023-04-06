 

COVID-19 ускоряет прогрессирование деменции

06.04.2023, 11:30, Разное
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Согласно новому исследованию заражение SARS-CoV-2 оказывает значительное влияние на когнитивные функции у пациентов с ранее существовавшей деменцией. У пациентов со всеми подтипами деменции, включенными в исследование, наблюдалось быстро прогрессирующее слабоумие после заражения ковидом.

Международная группа исследователей исследовала влияние COVID-19 на когнитивные нарушения у 14 пациентов с ранее существовавшей деменцией (четверо с болезнью Альцгеймера, пятеро с сосудистой деменцией, трое с деменцией при болезни Паркинсона и двое с поведенческим вариантом лобно-височной деменции), которые перенесли дальнейшее ухудшение когнитивных функций после COVID-19.

Исследователи предположили, что COVID-19 должен иметь какое-то вредное воздействие на пациентов с ранее существовавшей деменцией, экстраполируя понимание когнитивного воздействия этой вирусной инфекции на пациентов без деменции. В дополнение к обнаружению того, что все подтипы деменции вели себя как быстро прогрессирующая деменция после COVID-19, ученые обнаружили, что демаркационная линия между различными типами деменции стала удивительно размытой после болезни. 


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