Мнение: Побег из коммуналки в студию

Дискуссии о «бесплатных» квартирах в СССР напоминают анекдот про старуху Шапокляк, которая выдала Чебурашке и крокодилу Гене 10 яблок в качестве оплаты. «По восемь каждому», — говорит другу Чебурашка, а потом уточняет, — «Я свои восемь уже съел».

Вот так и с советскими квартирами. На всех их не хватало, вот хотя бы чисто арифметически, так как при Горбачёве на одного гражданина приходилось всего лишь по 15 метров площади. В начале Перестройки последний генсек обещал обеспечить советские семьи отдельными квартирами только к 2000 году, из чего мы можем сделать вывод, что отдельные квартиры были, мягко говоря, не у всех. Однако многие семьи «свои восемь яблок уже съели», и теперь уверяют нас, что для получения бесплатной квартиры надо было всего лишь постоять в очереди, причём недолго.

Опять-таки, если бы с квартирами в СССР всё было столь сладостно, это означало бы, что в советских коммуналках и общежитиях не было никого старше 25 лет — в 20 лет встал в очередь, в 23-25 лет получил квартиру. В реальности к моменту распада СССР в ленинградских коммуналках жил миллион человек, среди которых многие были уже на пенсии.

Выношу из комментариев взгляд как раз с этой стороны, из коммуналки (ссылка):

Лида Н. Я жила в коммуналке. При коммунизме квартире давали? Пфф, не смешите меня. Четыре человека в 16 метрах, за стенками так же живут семьи с детьми, отвратительные мерзкие свиньи, скандалили до вызова участкового. Будь у меня тогда возможность перебраться в студию в 12 метров — бежала бы, роняя тапки.

Ольга. Квартиры давали, только не при коммунизме, а во время «застоя». Папа получил две. Первую, когда брату было 3 года (я ещё не родилась, в 1970 году), двуххкомнатную, в то время работал начальником ПТО на железной дороге. Вторую — в 1978 году трёхкомнатную (мне исполнилось 6 лет на тот момент), будучи ВЧДЗэ в вагонном депо Ховрино.

Призрак Чеширского кота. Лида, квартиры давали, просто за них надо было идти работать на конкретные заводы или предприятие. А туда брали не всех и не каждого, начинать надо было с подотчетного им ПТУ и учиться, учиться и учиться, а потом работать, работать и работать, но результат был.

Дмитрий. Лида, вот да, после коммуналки практически любая студия покажется раем.

PT24. Лида, квартиры давали, но в большинстве случаев приходилось за это работать: видимо не ваш вариант.

Олег Г. Не надо путать «работать» и «ишачить». Как правило, за квартиры приходилось именно «ишачить». В чудном посёлке русских свиноводов Новый Свет, всем, кому в советские времена давали служебную квартиру (легко давали, только попроси), тут же урезали зарплату раза в два. Квартира служебная — хочешь жить, работай. Нет — освобождай жилплощадь для следующих рабов и уматывай.

Валерий Кривоносов. Призрак Чеширского Кота, очень уж работать было не обязательно. Школа, ПТУ, армия и родной завод, а там и свадьба… ну, как все. И в заводскую очередь лет на 10-15. А если не как все, — холостяк или инвалид, — то койко-место в рабочей общаге… а считай и в жизни.

Лида Н. PT24, моя мама — ветеран труда, больше 40 лет отработала на фабрике, и грамоты были, и на доске почёта за освоение новых станков числилась, и 15 лет работала смены по 12 часов. Работала на совесть, действительно много. Плюс деятельность в профсоюзе, которую вроде даже не оплачивали, типа на общественных началах. Папа был электриком, на стройках новых микрорайонов трудился, потом тоже на фабрике. Работал также на совесть, много. Итог совместной трудовой деятельности — 16 метров в коммуналке на двух взрослых и двух детей. И не надо мне задвигать про «квартиры давали тем кто хорошо работал, а если не дали, то значит тунеядцы были». Очень удобно, конечно, иметь такую картину мира. Мол, будешь себя хорошо вести — тебе воздастся. Не-а.

Олег Г. Лида, про «надо работать», как правило пишут люди, которые никогда той «работы» и не видели. Батька у меня за квартиру угробил здоровье на бетонном заводе. Сейчас вон кругом ему боком выходит. За квартиру от предприятия впахивал 11 лет. И квартира получше вашей коммуналки, конечно, но тоже не дворец: 43 метра общей площади на 4 человека. Живи и не в чём себе не отказывай.

Логика, стандартная логика и всё. Ольга, в это время на той же железной дороге было такое явление как ремонтные поезда, где работало, в основном на рядовых должностях, много иногородних, с временной пропиской. И жили они семьями прямо в снятых с пассажирского движения купейных вагонах, из расчёта два человека на купе. В школу и детские сады ходили по месту депо, в моем случае в Люблино. Там был и вагон-клуб и вагон баннопрачечного обслуживания, туалет на яме при железной дороге. Состояние всех этих вагонов было убитое, такие бараки на колесах. Каждую весну они куда-то всем табором уезжали что-то ремонтировать, а поздней осенью приезжали обратно. Обещали после 10 лет такой работы постоянную прописку в Москве и жилье. Вот и представьте себе: запасной путь, а вагонах живут семьи, топятся углем, баня раз в неделю, туалет на дальняке, дети играются на путях, бельё сушиться на веревках. романтика.

Когнитивный Диссонанс. Ольга, именно, что ваш папа был начальником на железной дороге. Нам тоже за 8 лет 3 квартиры сменили, так как у НИИ было ведомственное жильё, которое ещё и строилось, а папа был заведующим лабораторией. Мне и в детстве было понятно, что другим сотрудникам (а тем более не сотрудникам) так жилищные условия не улучшают. Так что наши случаи не показатель, точнее, они показатель неравенства при распределении жилья в СССР.

Смирнова Зоя. Лида, не хочу вас смешить, но мой отец получил квартиру дважды. В первый раз в новостройке двухкомнатную квартиру от арматурного завода, когда женился и родился старший ребенок. На троих. Второй раз от мясокомбината, когда детей было уже двое разнополых — четырехкомнатную.

Ила Илачев. Ольга, железнодорожникам и сейчас положены бесплатные квартиры.

Ольга. Когнитивный Диссонанс, начальник ПТО — это большой начальник? Совсем не соглашусь. ВЧДЗэ — относительно. И потом, стать замом вагонного депо с улицы ну никак не получится, за спиной у отца были работа слесаря, осмотрщика, мастера. Плюс институт вечерний. А мастер ТОР тоже большой начальник? Или мастер сборочного цеха? Не просто так спрашиваю — они одновременно с папой квартиры получили. Ещё слесарь Палыч получил.

Петр Ч. Для получения квартиры надо было работать, но никак не врачом, учителем или инженером. Эти профессии в СССР в почете были только на словах. Зоя, если бы ваш отец работал бы не на арматурном или мясокомбинате, которые могли себе позволить построить дом для сотрудников, а в поликлинике или школе, квартиры бы у него не было. Аналогично и со многими другими нерабочими профессиями.

Смирнова Зоя. У меня мама проработала всю жизнь в поликлинике за 60 рублей. Думаю, моя семья достаточно сделала для бюджета, чтобы получить квартиру хотя бы на производстве отца.

Петр Ч. А представьте семьи, где оба родителя не работают на заводе. Таких было немало. У меня родная тетка с мужем и двумя детьми прожила 12 лет в однокомнатной до того как жилищные условия были улучшены.

Ила Илачев. Сейчас работники, в трудовые договоры которых включено обязательство ОАО «РЖД», и должности которых входят в Перечень, могут получить жилье из специализированного жилищного фонда компании на период работы в должности. При самостоятельном найме жилья у сторонних собственников компания компенсирует до 70% стоимости найма (без учета коммунальных услуг).

Олег Г. Мне приходилось жить в коммуналках, причём в трёх по очереди. Я как раз из того петербургского миллиона жителей коммуналок, который автор упомянул. Чего там только не было. Про драки и вызов милиции даже говорить нечего. Случались чудеса и покруче, со стрельбой и поножовщиной. Так вот, по состоянию на сегодняшний день количество людей живущих в коммуналках в Петербурге сильно уменьшилось. Лично я сам расселил две коммуналки (причём обе были в относительно новом доме 1969 года постройки). И таких примеров много. Относительно студий — да строят у нас много студий 16-18 метров. В Петербурге недвижимость дорогая, а народ не самый богатый. Но если бы мне предложили в каком-нибудь 1988 году студию даже 10 метров, я бы не думал ни секунды. Тем более что платёж в 15-20 тысяч рублей доступен сейчас любому, кто ставит себе целью деньги зарабатывать, а не витать в облаках и заниматься “творчеством”.

Артурыч. Олег, я тоже из того миллиона. Только однозначно я вас моложе, в 1988 году я под стол пешком ходил. Дом начала ХХ века, на Лиговке. Хоть коммуналка была и всего лишь трехкомнатная, и относительно дружная (показатель — у нас был общий стульчак, стандартно прикрученный к унитазу), согласен с вами, что даже 10 метров отдельного жилья лучше. Первое время после переезда аж ужастики снились, что я никуда не переезжал. Зато так приятно было просыпаться.

Олег Г. Артурыч, я когда с родителями первый раз из коммуналки переехал в 1983 году (были ещё два возвращения и выезда из коммуналки), то просыпался среди ночи и глазам не верил, что я уже не там.