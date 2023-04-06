 

Производительность труда в России в пять раз ниже, чем в США

06.04.2023, 10:58, Разное
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Абсолютные значения показывают, что производительность труда в РФ в 5 раз ниже, чем в США, и в 3 раза ниже, чем в Германии. Партнер S+Consulting Алексей Нестеренко пояснил об этом на конференции ИД “Коммерсантъ” “Индустриальный переход. Реструктуризация экономики”.

По оценкам S+Consulting, производительность труда в РФ составляет примерно $30 000 на человека в год, тогда как в Германии – $90 000. В Германии она составляет 90 000 долларов. А в Америке – $150 000. Нестеренко заявил, что в РФ один человек в час производит в пять раз больше валового продукта, чем в США.

При этом темпы роста в РФ гораздо выше. В 2008-2021 годах производительность труда в РФ росла на 1,6% в год, а в 2017-2018 годах – на 2,8%. Средний темп роста в США тогда составлял 1,4% и 1,3% соответственно. В Германии он составил 0,2% и -0,1%. Действительно, разрыв между развитыми и развивающимися экономиками не сокращается, несмотря на то, что они растут ускоренными темпами. Нам все еще потребуется 50 лет, чтобы достичь уровня Германии, и 120 лет, чтобы достичь уровня Америки.

Чтобы достичь того же уровня, что и развитые страны, необходимо перейти на другую модель роста. Исследование S+Consulting предполагает, что для постановки целей можно установить 10-процентный показатель роста. Это позволит нам догнать США по производительности труда в течение 20 лет.

Потенциальный рост производительности по позитивному сценарию (2% в год в течение 10 лет) может оказать потенциальное влияние на ВВП в размере 102 триллионов. При негативном сценарии (+0,1%) валовой продукт может упасть до 120 триллионов.


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