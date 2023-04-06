 

“Меня хватило на один день”: Преснякова содрогнулась от воспоминаний о творящемся в доме Пугачевой

06.04.2023, 10:45, Новости дня
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В последнее время много пишут о том, что-де старший внук Аллы Пугачевой продает ее знаменитый дом на Истре. Называется и цена – в 225 миллионов. Хотя за историю этого места и имена владельцев можно просить и больше.

История же такая. Еще в конце 80-х Примадонна задумалась о даче. Долго искала подходящее место и в итоге остановилась на поселке Малые Бережки. что на Истринском водохранилище. Выбор места был с дальним прицелом: пошел слух, что именно тут будет строиться резиденция президента России. И всегда близкая к власти артистка хотела оказаться ближе во всех смыслах. Но прогадала – Борис Ельцин в итоге предпочел Горки. Так что имение Пугачевой стало тут главной достопримечательностью. В нем 800 квадратных метров, на фасаде красуется вензель “АБП”. Дом расположен на участке в 70 соток на первой линии реки Истра и имеет собственный причал. В особняке – шесть спален, кухня, столовая, гостиная с камином, библиотека, гардеробная, зона СПА с бассейном, терраса, лаунж-зона с баром и бильярдной, кинотеатр…

Бывала в этом доме бывала и Елена Преснякова, когда ее сын Владимир Пресняков жил с дочерью Аллы Пугачевой Кристиной Орбакайте. Правда, воспоминания о том визите к Примадонне у Пресняковой не самые радужные. “Меня там на один день хватило! – признается певца. – Потому что все одно и тоже! То мы у маленького бассейна, то мы на улице у дома, то Люся с едой. Хорошо было, но такое времяпровождение не для меня”.

О том, что Никита Пресняков продает этот исторический дом, его бабушка, конечно, слышала, но трагедии из этого не делает. Мол, во-первых, он неплохо чувствует себя в Америке, во-вторых, если захочет вернуться, в Москве у него тут есть квартира.


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