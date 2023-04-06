Джереми Реннер рассказал о прощальных словах, которые собирался отправить семье после несчастного случая с ретраком

Несколько месяцев назад звезда “Мстителей” Джереми Реннер сильно напугал фанатов. В новогодние праздники актер попал под гусеницы снегоуборочной машины на собственном участке. Недавно в интервью ABC News Реннер признался, что не надеялся выжить, а потому оставил прощальные заметки в своем телефоне.

Я записывал заметки в свой телефон — прощальные слова моей семье, – со слезами на глазах рассказал актер.

По словам Реннера, он думал, что этими сообщениями в последний раз признается в чувствах своей семье. К счастью, актера экстренно доставили в больницу на вертолете и успешно провели серьезную операцию. Он получил тяжелые травмы: переломы костей и разрывы нескольких органов.

Джереми Реннер

Если бы я был один, наверное, умер. Но я был со своим племянником Алексом. Я умирал, но решил выжить. Я потерял много крови, но имел любовь и поддержку, — дополнил Джереми.

Сейчас Реннер активно восстанавливается и заново учится ходить с помощью антигравитационной беговой дорожки. Однако возвращаться к актерской деятельности он пока не собирается. Как недавно признался сам Джереми, карьера больше не является для него приоритетом.

Отметим, что 52-летие, впрочем, как и Новый год, он отметил на больничной койке в отделении интенсивной терапии. Невзирая на тяжелое состояние, актер несколько раз выходил на связь с подписчиками в социальных сетях.

Джереми РеннерДжереми Реннер