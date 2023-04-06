 

Опубликован новый официальный портрет Карла III и Камиллы в преддверии коронации

06.04.2023, 10:35, Разное
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В преддверии исторического события официальный аккаунт британской королевской семьи в соцсетях опубликовал новый портрет короля Карла III и королевы-консорта Камиллы. На снимке монархи запечатлены в сочетающихся образах в Голубой гостиной Букингемского дворца. Автором портрета выступил фотограф Хьюго Бернанд.

Обратный отсчет до коронации продолжается. Выпущен новый портрет короля и королевы-консорта. Фотография была сделана в прошлом месяце, – гласит официальное сообщение.

Карл III и Камилла

В этом же посте представители дворца раскрыли и некоторые новые подробности церемонии. Например, мы уже писали о том, что принц Джордж, старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон, на коронации своего деда будет пажом. Особая роль 9-летнего мальчика обусловлена тем, что юный принц является вторым в очереди на престол после своего отца. Вторым пажом короля станет 13-летний Николас Баркли, внук Сары Троутон, одной из компаньонок и старейших друзей королевы Елизаветы. К ним также присоединится 13-летний лорд Оливер Чолмондели. Его отец Дэвид, маркиз Чолмондели, был назначен на должность лорда-приемника монарха. Четвертый паж — 12-летний Ральф Толлемаш, сын британского банкира и аристократа Эдварда Толлемаша, крестника короля и почетного пажа Елизаветы.

Пажами Камиллы станут члены ее семьи: 13-летние внуки Гас и Луи Лопес, а также Фредди Паркер Боулз. Внучатый племянник жены монарха, 10-летний Артур Эллиот, будет ее четвертым пажом. Подробности коронации Камиллы (а она пройдет ее с в один день с Чарльзом) стали известны в середине февраля.

А в середине марта мы писали о том, какие государственные драгоценности мы увидим на коронации Карла III. О бесценных регалиях британской монархии читайте здесь.


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