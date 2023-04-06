Литва аннулирует ВНЖ иностранцам, провалившим генетический тест

Власти Литвы объявили о начале ДНК-тестирования иностранных граждан, получивших вид на жительство в стране. Лицам, которые провалят тест, аннулируют ВНЖ из соображений национальной безопасности.

По словам представителя комендатуры государственной полиции Вильнюса, меры предпринимаются, чтобы «исключить проникновение в здоровое общество представителей нации-агрессора». Он не стал уточнять, о ком идёт речь, но сравнил этих людей с насекомыми.

– Это как тараканы – если вы не проводите дезинсекционные мероприятия, то рано или поздно, но они будут повсюду. Они будут растить своих детей в вашем доме, говорить на своём языке в вашем доме, распространять антисанитарию, грязь, болезни, – сказал он.

Поскольку число ДНК-тестов ограничено, тестирование будет проводиться выборочно – компьютер случайным образом выберет людей, которым придёт требование явиться в пункт тестирования. К примеру, Тем, кто провалит тест, будет предписано в течение 5 дней с вещами прибыть в пункт высылки.

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