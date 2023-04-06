 

Компания Subaru представила кроссовер Subaru Wilderness на автосалоне в Нью-Йорке

06.04.2023, 10:20, Разное
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Состоялась официальная премьера новой модели кроссовера Subaru Crosstrek Wilderness.

Презентация состоялась в рамках автосалона в Нью-Йорке. Данный автомобиль известен на российском рынке под названием Subaru XV. Производителем существенно улучшена подвеска, обладающая повышенной прочностью. Новый японский кроссовер получил увеличенный клиренс, который теперь достигает 23,6 см. Под днищем установлена прочная пластина, защищающая транспортное средство при езде по бездорожью

Кроме того, под капотом новинки XV установили 2,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 185 л.с. Модель получила вариатор с укороченным ходом передач. Для комфортной езды установили два режима работы КПП.


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