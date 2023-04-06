Опасен ли для детей глютен и нужно ли исключать его из рациона?
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Продукты без глютена становятся все более популярными, хоть они подходят не для всех. В то время как они могут подойти взрослым, у детей есть веские причины избегать ее. Недавние исследования в области педиатрии могут помочь для консультированию родителей относительно безглютеновой диеты. Прежде всего помните, что отказываться от глютена нужно только в случае аллергической реакции на эту группу белков. И прежде чем полностью исключить глютен из рациона ваших детей, ознакомьтесь с нашим материалом.
Глютен от природы не токсичен
Продукты состоят из трех основных элементов: жира, углеводов и белка. Глютен – это белок, содержащийся в пшенице, ржи и ячмене — ингредиентах, которые распространены, особенно в обработанных пищевых продуктах. Примерно у 1% взрослых и детей генетика и глютен сочетаются способами, которые мы не совсем понимаем, чтобы вызвать состояние, называемое целиакией, которое может повредить слизистую оболочку кишечника и привести к серьезным проблемам с питанием и желудочно-кишечным трактом, среди прочих проблем. Для людей с целиакией глютен становиться токсичным и его следует полностью исключить из рациона.
Однако почти у всех детей глютен нормально воспринимается и усваивается кишечником и никогда не приведет к проблемам. На сегодняшний день наука не доказала, что в глютене есть токсин, который вредит нашему организму. Сбалансированная диета, содержащая свежие фрукты и овощи, нежирные белки и разнообразные источники углеводов, – лучший способ для здоровых детей оставаться здоровыми.
Безглютеновая диета может не обеспечить сбалансированное питание для детей
Безглютеновая пища – это не то же самое, что здоровая пища. Фрукты и овощи, естественно, не содержат глютена и должны быть обильно включены в рацион каждого ребенка. Но печенье без глютена – это все равно печенье.
Многие безглютеновые заменители таких продуктов, как хлеб и печенье, на самом деле содержат больше жира и калорий, чем обычные. Продукты без глютена, такие как некоторые хлопья и хлеб, также могут не быть обогащены питательными веществами в той же степени, что продукты с глютеном. Фолиевую кислоту и витамины группы В часто добавляют в хлебобулочные изделия, незаметно защищая людей, рацион которых может быть не очень сбалансированным, от дефицита.
Нехватка клетчатки
Безглютеновая диета часто приводит к дефициту клетчатки. Клетчатка важна для здоровья желудочно-кишечного тракта, включая поддержание регулярных движений кишечника. Довольно часто у детей, которые начинают безглютеновую диету, возникают запоры. Повышенное потребление риса, распространенного заменителя глютена, также может привести к увеличению содержания мышьяка в рационе детей, поскольку он часто присутствует в почве, где выращивается рис.
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Растущий организм и мозг требуют сбалансированного питания. Для тех детей, которым необходима безглютеновая диета, ее можно применять безопасно и полезно для здоровья под руководством опытного диетолога, чтобы избежать всех этих и других недостатков в питании.
Безглютеновая диета может затруднить врачам диагностику и дать заключение, есть ли у вашего ребенка целиакия
Родители – лучшие наблюдатели, и некоторые из них первыми узнают, что у их ребенка проблемы с глютеном. Но одних симптомов недостаточно для диагностики целиакии или аллергии на пшеницу, двух состояний, связанных с целиакией. Но анализ крови не может отличить ребенка, страдающего целиакией, но находящегося на безглютеновой диете, от ребенка, у которого никогда не было целиакии с самого рождения.
Если вы обеспокоены тем, что у вашего ребенка могут быть проблемы с глютеном, поговорите с врачом вашего ребенка, прежде чем выводить его из рациона вашего ребенка. Ребенок с целиакией нуждается в особом наблюдении с течением времени, и членам его семьи, возможно, потребуется сдать анализы. Даже если вы планируете попробовать диету, независимо от результатов теста, для здоровья вашего ребенка и семьи чрезвычайно важно знать, почему диета необходима.
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Безглютеновая диета является социально ограниченной и дорогостоящей
Нелегко придерживаться безглютеновой диеты во взрослом возрасте, а в детстве это еще сложнее. Большинство детских мероприятий вращаются вокруг еды (вспомните вечеринки по случаю дня рождения, время перекуса и обеда в школе, классные поездки, лагерь). Для детей, которым требуется ограниченная диета, родители и сотрудники детского сада или школы работают над тем, чтобы максимально сгладить эти моменты. Но это никогда не бывает просто, и большинство детей немедленно перешли бы на обычный рацион, если бы знали, что глютен не вызовет у них тошноты.
Дети, не употребляющие глютен, часто чувствуют себя непохожими на своих сверстников, и некоторые беспокоятся, что диета может ограничить их жизнь в будущем, например, в колледже и карьере. Кроме того, продукты без глютена невероятно дороги, и для многих семей диета может быть сложной с финансовой точки зрения. Если родителям нужна диета без глютена, это их выбор. Но есть веские причины дважды подумать, прежде чем навязывать его детям. Он не опасен, если нет индивидуальной непереносимости.
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