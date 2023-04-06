Интерфейс WhatsApp станет более современным

Разработчики WhatsApp начали работу над обновлением интерфейса своего мессенджера на базе Android. Об этом пишет WABetaInfo.

В бета-версии WhatsApp Android был обнаружен обновленный дизайн главной страницы под номером 2.23.8.4. Интерфейс, вероятно, станет более похожим на версию для iPhone. Также появится навигационная панель, расположенная в нижней части. В текущей версии приложения разделы перемещены в верхнюю часть.

WABetaInfo утверждает, что пользователи, переходящие с iOS на Android, могут запутаться из-за различий в интерфейсе WhatsApp. Эта проблема будет решена с помощью нового обновления. Пользователи просили разработчиков улучшить дизайн приложения и сделать его более простым и интуитивно понятным.

Обновленный интерфейс WhatsApp находится в разработке. Он будет доступен в виде нового обновления мессенджера, однако сроки его выхода пока не раскрываются.