 

Интерфейс WhatsApp станет более современным

06.04.2023, 9:35, Разное
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Разработчики WhatsApp начали работу над обновлением интерфейса своего мессенджера на базе Android. Об этом пишет WABetaInfo.

В бета-версии WhatsApp Android был обнаружен обновленный дизайн главной страницы под номером 2.23.8.4. Интерфейс, вероятно, станет более похожим на версию для iPhone. Также появится навигационная панель, расположенная в нижней части. В текущей версии приложения разделы перемещены в верхнюю часть.

WABetaInfo утверждает, что пользователи, переходящие с iOS на Android, могут запутаться из-за различий в интерфейсе WhatsApp. Эта проблема будет решена с помощью нового обновления. Пользователи просили разработчиков улучшить дизайн приложения и сделать его более простым и интуитивно понятным.

Обновленный интерфейс WhatsApp находится в разработке. Он будет доступен в виде нового обновления мессенджера, однако сроки его выхода пока не раскрываются.


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