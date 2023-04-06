 

“Шильдик на одежде”: что ждет любителей бренда Zara при открытии новых магазинов

06.04.2023, 9:20, Новости дня
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Нынешние обладатели модного бизнеса готовы выпускать одежду Zara под именем MAAG. Новые магазины в России планируют открыть этой весной, но останутся ли довольны фанаты бренда? Телеканал “360” сообщил, что коллекции уже отшиты и вот-вот попадут в руки покупателей.

Маркетолог Николай Григорьев не спешит делать выводы, касаемо трансформации торговой марки. По его словам, лишь время покажет, приглянется любителям Zara одежда под другими бирками. Как пишет URA.RU, модные вещицы изготавливают на прежних производствах.

Григорьев объяснил, что ждет поклонников бренда при открытии новых магазинов. Он полагает, что все зависит от категории людей: одним достаточно сохранения фасона и стиля одежды, другие же ратуют за то, “чтобы этот шильдик был на одежде”. Предположительно, ожидания с реальностью совпадут не у всех.

RT напоминает, что перекупщики Zara намерены продавать одежду MAAG
в прежнем ценовом сегменте.


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