 

“Такой милый”: играющий с тыквой медведь стал звездой Сети

06.04.2023, 7:58, Новости дня
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Забавные кадры удалось снять в одном из американских заповедников прошлой осенью. Среди пожелтевшей октябрьской листвы медведь непринужденно игрался с тыквой.

Видео появилось на YouTube только вчера, 4 апреля. Животное сразу стало звездой Сети, набрав за 12 часов полторы тысячи просмотров. Зрители не поскупились на комментарии для косолапого. “Такой милый”, – написал один из них, сопроводив текст сердечками.

Кадры с медведем, вероятно, были сняты в преддверии Хэллоуина – одного из самых любимых праздников в США, – поэтому животному на угощение преподнесли тыкву. Меж тем, животное вместо перекуса решило поиграться с едой.


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