 

В Москве не хватает видовых квартир

06.04.2023, 6:35, Новости дня
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Три четверти покупателей жилья в столичных новостройках хотели бы приобрести квартиру с живописным видом. Причем те, кто интересуются проектами класса “бизнес”, в среднем готовы доплатить до 30% за видовой лот. Текущий спрос значительно превышает объемы предложения.

Видовые лоты доступны в 40% новостройках внутри МКАД. В классе “комфорт” видовое жилье есть лишь в каждом пятом проекте, в классе “бизнес” – примерно в половине.

Квартиры с видом, как правило, оказываются на 20-30% дороже других лотов со схожими характеристиками. Однако при покупке такого жилья важно убедится, что в дальнейшем прямо перед окнами не будет возведен еще один корпус. Поэтому лучше заранее изучить планы города по освоению земельных участков, расположенных по соседству.

Видовая квартира может стать и хорошей инвестицией. Такие лоты отличаются хорошей ликвидностью, прибавляют в цене и пользуются стабильным спросом.


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