Арест высшего ранга

Свершилось: Дональд Трамп стал первым американским президентом (действующим или бывшим), в адрес которого были выдвинуты уголовные обвинения.



Дональд Трамп в здании суда Манхэттена. Фото: AP / ТАСС

Во вторник, 4 апреля, он был перед предъявлением ему обвинения арестован и предстал перед окружным судом Манхэттена, штат Нью-Йорк. Его обвиняют в фальсификации деловой документации: он пытался скрыть выплату 130 тысяч долларов звезде фильмов для взрослых Сторми Дэниелс перед президентскими выборами 2016 года с целью скрыть негативную информацию о его прошлой внебрачной связи с актрисой. Трамп и его сторонники назвали процесс, инициированный окружным прокурором Элвином Брэггом, «политически мотивированным».

Трамп в понедельник прибыл в Нью-Йорк из свой флоридской резиденции Мар-а-Лаго. Во вторник в сопровождении адвокатов он посетил окружной суд, где на слушаниях провел почти час. Накануне у него взяли отпечатки пальцев, было решено обойтись без наручников. Нескольким фотографам разрешили сделать снимки до начала слушаний, но судья Хуан Мерчан запретил видеосъемку в ходе судебного заседания. Бывший президент предсказуемо не признал себя виновным по всем 34-м пунктам обвинения. Сообщалось, что он выступит с кратким заявлением до и или после процедуры предъявления обвинений, но этого не произошло.

Трамп покинул суд, не проронив ни слова собравшейся толпе журналистов, он направился обратно во Флориду.

Когда конверт с обвинениями был раскрыт, журналисты и юристы сразу отметили, что никаких сенсаций в нем не содержалось. В число обвинений не вошли налоговые махинации или другие финансовые злоупотребления, в которых обвиняют бывшего президента. Большое количество пунктов обвинений — целых 34 — связано с тем, что каждая трансакция, каждый денежный ваучер по этому делу был выделен отдельным пунктом. Остальное общественность знала давным-давно. Бывший адвокат и персональный помощник Трампа Майкл Коэн признал себя виновным в выплате порноактрисе Сторми Дэниелс 130 тыс. долларов (еще один платеж в размере 150 тыс. долларов был сделан бывшей модели Playboy Карен Макдугал) и заявил, что Трамп возместил ему эту сумму. Коэн за это отсидел тюремный срок. Теперь обвинения предъявлены его бывшему боссу.

Трамп отрицает какие-либо правонарушения по этому делу, а также заявление Дэниелс о том, что у них был роман.

В соцсетях он набросился на прокурора Брэгга, назвав афроамериканца «расистом наоборот», а также «животным» и «дегенеративным психопатом», который «ненавидит США».

Прокуратура утверждает, что Трамп пытался скрыть негативную информацию и улучшить свои электоральные перспективы, в результате чего десятки ложных записей в деловых документах скрыли преступную деятельность, в том числе «попытки нарушить законы штата Нью-Йорк и федеральные законы о выборах». Адвокаты бывшего президента называют процесс «сюрреалистическим».

35 тысяч нью-йоркских полицейских были мобилизированы, чтобы нейтрализовать потенциальные протесты, к которым призывал своих сторонников бывший президент. Получилось так, что в первый день на Манхэттене собралось больше противников Трампа.

Помимо этого суда, бывшего президента могут ждать гораздо более неприятные юридические разборки. Всего за несколько часов до предъявления ему обвинения по делу о фальсификации деловых бумаг, коллегия федерального апелляционного суда

отклонила попытку бывшего президента помешать его бывшим помощникам дать показания в ходе расследования о причастности Трампа к захвату Капитолия 6 января 2021 года толпой его сторонников.

По данным CNN, в число помощников, которых вызовут для дачи показаний, могут входить бывший глава администрации Белого дома Марк Медоуз, заместитель Дэн Скавино, бывший директор национальной разведки Джон Рэтклифф, бывший советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Специальный прокурор Джек Смит близится к завершению своего расследования, которое может привести к новому обвинению Трампа. И все будет гораздо серьезнее, если 45-го президента обвинят в мятеже и госизмене. Смит также ведет расследование предполагаемого неправильного обращения Трампа с секретными документами после того, как он покинул Белый дом. Еще есть процесс о вмешательстве в выборы в штате Джорджия.

Судебный процесс в Манхэттене формально не может помешать попытке Трампа в третий раз баллотироваться в президенты и даже победить.

Но если независимый прокурор Смит до выборов обвинит Трампа в измене, юристы отмечают, что это, скорее всего, не позволит ему продолжить президентскую кампанию.

Однако и реакция «трампистов», и в целом республиканцев может быть гораздо более сильной.

Александр Панов ,

собкор «Новой газеты» в Вашингтоне

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