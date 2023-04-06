 

Не подходит для чувствительной кожи: как правильно использовать мицеллярную воду, чтобы не навредить себе

06.04.2023, 5:45, Разное
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Многие женщины предпочитают использовать мицеллярную воду для ухода за кожей. Это доступное популярное средство является отличным вариантом для тех, кто не располагает достаточным количеством времени для слишком сложных процедур, снимающим макияж и очищающим кожу одновременно. Но подходит ли мицеллярная вода обладательницам чувствительной кожи?

Откуда берутся проблемы

Каким бы великолепным средством ни считалась мицеллярная вода, она нередко также подвергается и критике. Дело в том, что во многих мицеллярных водах используется такой консервант как полигексаметиленбигуанид.

При проведенном недавно исследовании появились подозрения того, что этот канцероген третьей категории не только вызывает раздражение чувствительной кожи, но даже способен вызывать и раковые заболевания. Впрочем, эти выводы пока еще недостаточно убедительны.

Советы дерматологов

Эксперты в области дерматологии отмечают, что люди с чувствительной кожей могут по-разному реагировать на такие продукты, как мицеллярная вода. У многих людей не будет абсолютно никаких проблем с использованием ее для снятия макияжа. Однако очень чувствительная кожа может реагировать на множество различных факторов: ватные диски и многие химические вещества.

Рекомендуется использовать нежную мицеллярную воду без отдушек. Убедитесь, что вы хорошо намочили ватный диск, после чего аккуратно протрите кожу, не слишком растирая.

Если проблемы не исчезают

Если раздражение не исчезает, от мицеллярной воды придется отказаться. Проанализируйте свой режим ухода за кожей, чтобы увидеть, не вызывает ли что-либо чрезмерную чувствительность, например, ретиноиды или кислоты. Убедитесь, что используете хороший увлажняющий крем для повышения барьерной функции и мягкое очищающее средство для снятия макияжа.

В следующий раз, когда вы попробуете использовать мицеллярную воду, обратите внимание на то, как она влияет на вашу кожу. Если раздражение отсутствует – прекрасно! Если оно снова начинает вас беспокоить, пришло время пересмотреть свой уход за кожей.


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