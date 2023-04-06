Мнение: Диссернет наоборот

(чем реально опасен ЧатГПТ)

…Да, и по поводу панического письма «уважаемых людей IT-бизнеса» в лице Илона Маска, Стива Возняка и еще таких же именитых и легендарных айтишников – которые христом-богом на прошлой неделе умоляли «остановить разработку ЧатГПТ следующих версий», потому как, дескать, надо «оценить риски», а то «искусственный интеллект» в лице этого самого ЧатГПТ и ему подобных программ, чего доброго, захватит власть над человечеством, а человечество к этому еще не готово, надо подготовиться. Письмо паническое, а СМИ его обсуждали с легким недоумением – не прониклись тяжестью угрозы.

Честно говоря, и я тоже не проникся. Прежде всего потому, что не понимаю, о каком «искусственном интеллекте» речь. О том, как работает пресловутый ЧатГПТ, уже рассказывали, и очевидно, что это – никакой не ИИ, искусственным интеллектом никогда не будет, и поэтому – можно расслабиться.

На мой взгляд, ЧатГПТ – это такой «Диссернет» наоборот. Диссернет придуман, чтобы разоблачать диссероделов-халтурщиков, а ЧатГПТ – продукт, который предназначен завалить халтурными диссертациями всю вселенную, похерив, таким образом, все труды г-на Заякина на столетия вперед.

В сущности, что из себя представлял Диссернет, чью деятельность, судя по всему, в связи с войной и повышением градуса начальстволюбия до температуры плавления Солнца свернули навсегда? Диссернет – это была, по сути, одна огромная база данных по текстам всех самых дебильных «научных» монографий и никому не нужных уже защищенных диссеров по всем возможным наукам на русском языке за 19… – 2010 гг. Злые диссернетчики, выкрав откуда-нибудь секретный текст никчемной диссертации какого-то чиновного мерзавца, скармливали этот текст своей программке, та по-быстрому сверяла его на предмет совпадений со своей огромной базой. Ну и в большинстве случаев находила целые куски заимствований – и из монографий, и из других диссеров. Порой заимствования из разных источников (причем без ссылок!) составляли до 90% (!) всего текста. Таким образом, кстати, вроде бы даже «диссертацию Путина» схватили за хобот – она оказалась тоже, мягко говоря, не совсем самостоятельно написана.

А теперь – что такое «ЧатГПТ» и все ему подобные клоны. Там в основе – тоже огромная, только еще более грандиозная база данных, содержащая совсем уж немеряное количество разного рода текстов вообще обо всем, о чем только можно; вот только «Чат» никого не разоблачает, а совсем наоборот – на основе поисковых алгоритмов он САМ компилирует разные похожие тексты в как бы ответы на вопросы, которые ему задают. По известному принципу Агафьи Тихоновны из старой пьесы «Женитьба», в которой она мечтала о женихе, у коего был бы «нос от Степана Прокофьевича, а губы от Ивана Игнатьевича, а лоб от Петра Вениаминовича, а член…» и т.д. Вот, все «чаты» в таком духе и собирают ответы.

Принцип на самом деле очень похож – в главном: как и в российских диссертациях, за основу «нового продукта» берутся ингредиенты среднего или почти никакого качества. Проще говоря – словоблудие и графомания в основном бездарных и никому не нужных авторов забытых и давно использованных текстов, которым в результате перекомпиляции дается как бы новая жизнь. Но можно ли из некачественных ингредиентов путем их случайного перемешивания получить вдруг по-настоящему вкусное и качественное блюдо?! ЕДВА ЛИ. В целом понятно, что из графомании может получиться только еще худшая графомания.

Что, собственно, все эти ЧатыГПТ и демонстрируют. Другое дело, что и 90, а то и 99% людей, если пишут, то пишут в основном точно такой же беспомощный и бессмысленный по большому счету бред «на темы», и поэтому, в качестве генератора бессмысленного и пустого бреда – всяких объяснительных, заявлений о, курсовых, дипломных работ, сочинений, отчетов, изложений, конечно же диссертаций – Чаты подойдут «на ура». Причем вроде бы – на более высоком уровне, то есть программками уровня «Диссернета» их будет уже не отловить, так как, по слухам, хитрые программы еще и обучены при компиляции заменять разные слова синонимами.

Словом, опасаться вроде как нечего – потому что алгоритмы, паразитирующие на огромных текстовых массивах всякой чепухи, конечно, никак не могут претендовать на звание «интеллекта», поскольку они в принципе не мыслят. Хотя, с другой стороны, все же надо признать, что опасность есть – правда, проистекает она вовсе не из «безграничного развития» этой технологии. Нет, опасность есть уже сейчас, и она связана с бездумным состоянием нашего современного общества. Проблема, что почетное звание искусственного ИНТЕЛЛЕКТА уже довольно прочно прилипло ко всем этим компиляторским программам в общественном сознании. И скоро, вполне вероятно, общество начнет ПОКЛОНЯТЬСЯ этим компиляторским «ответам» ЧатаГПТ на любые вопросы, принимая их за некую Истину, «которую сказал нам ИИ». Это будет что-то вроде аналога того, как в Древней Греции все жрецы безгранично доверяли дельфийским пифиям, считая, что их устами говорит сам Дельфийский Оракул, то есть – Бог. А теперь вместо бога – «ИИ».

Есть ощущение, что реальный интеллект в обществе (как показала еще «чудовищная пандемия») настолько низко пал, что такое развитие событий будет вполне вероятным. В этом и только в этом смысле «ИИ уже здесь». «Я сам обманываться рад» – таков ответ современного мира на, в общем-то, всего лишь игрушку.

UPD. А вот с Андреем Заякиным (на фото), основателем Диссернета, всё более чем серьезно: он бежал из-под ареста и из России, ему присвоили звание иноагента, а также заодно признали террористом и экстремистом; он заочно арестован Басманным судом. Копаться в диссертациях чинуш – смертельно опасное дело. Это не ЧатГПТ придумывать.