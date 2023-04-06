 

Нагнетание военной истерии — Швеция собирается отправить войска на границу с Россией

06.04.2023, 4:58, Новости дня
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Правительство Швеции готово оправить войска на границу с Россией в Прибалтике для усиления восточного фланга НАТО. Об этом заявил глава МИД скандинавской страны в интервью итальянским СМИ, передаёт SwebbTV. Тем не менее такая мера не укрепит безопасность в Европе, отмечается в статье.


AP

В Швеции продолжается нагнетание военной истерии. Правительство скандинавского государства готово усилить восточный фланг НАТО на границе с Россией в Прибалтике. Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём в интервью итальянской газете Corriere della Sera, пишет SwebbTV. Кроме того, дипломат выразил надежду, что Венгрия и Турция как можно скорее одобрят заявку его страны на членство в НАТО. 

Финляндия уже официально стала членом Североатлантического альянса, что высоко оценивает генсек НАТО Йенс Столтенберг. Чиновник признаёт, что как только военный блок пригласил Финляндию и Швецию, был начат процесс их интеграции в структуры НАТО. По словам Столтенберга, президент РФ Владимир Путин начал спецоперацию на Украине с заявленной целью сокращения присутствия войск НАТО у границ России, однако «он получает» прямо противоположное, поскольку контингент альянса на восточном фланге увеличивается.

Тем не менее автор статьи выражает сомнение, что увеличенное присутствие военного блока на востоке сможет укрепить безопасность Европы, поскольку расширение НАТО стало питательной средой для продолжения украинского конфликта.

 


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