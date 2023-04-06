Мнение: Умильный Медведев

Вот, кстати, интересный пример – как человек очевидно хочет, искренне жаждет “перековать себя в истинного европейца, выдавить из себя по капле русского”… и насколько нелепо он при этом выглядит. Текст из ФБ, пишет известный профессор-путаник Сергей Медведев:

“В Финляндии, да и вообще в Северной Европе, не принято выбирать в супермаркете. Рыться в лотке с яблоками или огурцами, разглядывать срок годности на пачке молока или упаковке ветчины: ты, не глядя, берешь то, что лежит сверху, как повезет. Это часть глубоко укоренившегося эгалитаризма, идущего от протестанства, социал-демократии, общественного договора. Я со своими российскими привычками разглядывать продукт и выбирать, что получше и посвежее, часто ловил на себе неодобрительные взгляды, а то и получал сердитый выговор от людей постарше. Впервые, кстати, это случилось во вполне католической Баварии, так что дело не только в протестантизме.

Правило действует только в супермаркете как одной из институций социального равенства, на рынке все иначе, это пространство свободного выбора.

Кстати, то же самое на светофоре. Едет чинно один ряд, а у светофора еще два ряда свободных. В России машины бы сразу ринулись, подсекая друг друга, занимать первое место у стоп-линии, распределяться по рядам, чтобы перед тобой было меньше машин. Тут — нет. Все как ехали в одном ряду, так в нем и останутся, а два ряда останутся пустыми. Обгонять, высовываться, максимизировать собственное благо — некрасиво. А в России был постоянный поиск срезок, выгод и максимизация частных благ — но общее благо в итоге этой суеты сокращалось.

Не глядеть на дату продукта я уже почти научился (тут все равно просроченное не выложат, разница максимум в день-два), а вот не занимать свободное место в ряду передо мной — не могу, руки сами рулят, машина сама ныряет в дырку в потоке. Всю жизнь теперь избавляться от этих российских привычек” (СЕРГЕЙ МЕДВЕДЕВ).

К тексту в ФБ, понятно, почти 3 тысячи лайков.

Но так, если посмотреть объективно – насколько ж жалкой и нелепой выглядит эта “европейская благодать” в изложении Медведева, которой он заставляет себя восхищаться. Это “стремление не высовываться” – что может быть мерзее? Какой-то совок на марше! Видишь ли, “не принято” интересоваться сроком годности и разглядывать товары в супермаркете. Прежде всего – кому какое собачье дело до того, что я разглядываю? С какой стати “нельзя рыться”, если товар выложен как раз для того, чтобы его брали руками? И умильный Медведев комментирует – это у них “эгалитаризм”! Уравниловка, переводя на русский. По мне, местные могут хоть самое гнильё себе выбирать из соображений “эгалитаризма” или даже своей религии – при чем тут покупатель, который не их, не из их стаи и в гробу их всех видал? Что за убожество?!

И того хлеще – с машинами. Два ряда пусть будут свободны – нет, не смей выезжать, не смей занимать – при том, что правилами это отнюдь не запрещается. Иначе “на тебя посмотрят неодобрительно”. И Медведев пытается выдавить из себя слезу умиления – ах, это они не ищут себе частных благ… Получается, конечно, фальшиво – все-таки трудно самого себя убедить, что выезжая из ряда на свободную полосу, ты “максимизируешь собственное благо”, а это жутко нескромно и по-русски, ТО ЕСТЬ НЕХОРОШО.

По мне, всё то, что Медведев описал – это попросту типичное крестьянское сознание, сознание общины, где все друг от друга зависят, всем в какой-то степени от этого неудобно и все друг друга в душе ненавидят. Сознание РОЯ, муравейника – в общем, нечто не вполне человеческое, еще доличностное. Чем тут восхищаться? Этой мерзости и в России навалом, нет смысла переезжать и восхищаться тем, от чего сбежал.

Понятно, что Россия всё проиграла, что развал только начинается, что впереди полное не только моральное, но и материальное банкротство. Понятно, что в связи с этим самооценка всех сколь-нибудь способных соображать русских людей рухнула до нуля и еще ниже.

Но надо понимать причину всего случившегося. А причина не в том, что мы “плохо подражали Западу”, а в том, что утратили собственное достоинство, посадили себе на шею скотов и идиотов, и позволили им рулить. То есть самоуничижение – это стратегия не то что “неправильная”, а вообще – только усугубляющая. ДОСТОИНСТВО свое надо соблюдать. Уважать себя. Себя б уважали – до такого дерьма б не опустились.