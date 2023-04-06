Расширенные поры портят настроение? Варианты борьбы с ними с помощью домашних, косметических и косметологических средств

Расширенные поры ухудшают внешний вид и портят настроение. Они делают кожу рыхлой и неровной. Также в широкие поры часто попадают грязь и кожное сало. В результате они закупориваются, что становится причиной появления прыщей и черных угрей. В статье мы расскажем, как бороться с ними с помощью косметологических, домашних и косметических средств.

Расширенные поры: что это такое

Поры – маленькие отверстия на коже, которые позволяют ей дышать. Каждая из них содержит волосяной фолликул и сальные железы. Последние производят кожное сало, увлажняющее эпидермис. Также секрет сальных желез обеспечивает гладкость кожи.

Поры всегда открыты, но в нормальном состоянии они почти незаметны. Если отверстия становятся видимыми, то это говорит о том, что они расширены.

Причины появления

Существуют следующие причины появления расширенных пор:

генетика; слишком активная работа сальных желез; крупный волосяной фолликул; снижение выработки коллагена, связанное с возрастными изменениями; повреждение кожи ультрафиолетом.

Далее мы расскажем о способах, помогающих уменьшить поры.

Ретиноиды

Ретиноиды – это соединения, которые являются разновидностями витамина A. Они удаляют верхние слои эпидермиса, что помогает сузить поры.

Ретиноиды следует применять с осторожностью. Они повышают фоточувствительность кожи, а также вызывают покраснение и сухость. Эти средства можно использовать в течение непродолжительного времени.

Отшелушивание

Отшелушивание удаляет омертвевшие клетки кожи и излишки кожного сала. Это предотвращает закупорку пор. Если делать эту процедуру регулярно, то ваша кожа будет гладкой, упругой и эластичной.

Но отшелушивание нельзя делать каждый день. Это приведет к обезвоживанию эпидермиса и еще более активной работе сальных желез. Данную процедуру следует проводить 1 раз в 3-4 дня.

Альфа-гидроксикислоты

Альфа-гидрокислоты отшелушивают кожу и стимулируют выработку коллагена. Это повышает эластичность и упругость эпидермиса.

Для уменьшения пор наиболее эффективна гликолевая кислота. Ее часто используют для химического пилинга.

Химический пилинг

Эту процедуру проводят по назначению косметолога или дерматолога. Если расширенные поры образовались вследствие повышенной жирности кожи, то делают пилинг с гиалуроновой кислотой. Химический пилинг отшелушивает старые клетки и делает эпидермис более эластичным.

Микронидлинг

Микронидлинг – это аппаратная косметологическая процедура, которая заключается в нанесении множественных проколов тонкими иголками. Через них в эпидермис подаются лечебные средства, которые повышают выработку коллагена. Эта процедура минимизирует появление расширенных пор.

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Лазерные процедуры

Некоторые виды лазерной терапии помогают уменьшить поры. Но перед лечением необходимо проконсультироваться с дерматологом. Он подберет процедуру, наиболее подходящую для вашего типа кожи.

Домашние средства

Наряду с косметологическими препаратами и процедурами вы можете использовать домашние средства. Далее мы приведем несколько доступных продуктов, которые сужают поры.

Гель алоэ вера

Гель алоэ вера содержит цинк, который сужает поры и снимает воспаление эпидермиса. Это средство также очищает кожу. Оно удаляет кожное сало и загрязнения из пор.

Яичный белок

Яичный белок подтягивает кожу и сужает поры. Нанесите продукт на кожу и дайте ему застыть. Затем удалите его и хорошо умойтесь.

Глиняные маски

Глиняные маски – эффективное средство для сужения пор. Они подсушивают кожное сало в глубоких слоях эпидермиса. Это делает поры менее заметными, а кожу – более эластичной.

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Эфирные масла

Для лечения расширенных пор наиболее эффективно эфирное масло корицы. Оно обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами. Это средство улучшает общую текстуру кожи и делает ее более упругой.

Как замаскировать широкие поры

Борьба с расширенными порами занимает некоторое время. В течение этого периода вы можете замаскировать их с помощью косметики.

Начните нанесение макияжа с праймера. Это средство поможет косметике ложиться на кожу легко и равномерно.

Затем нанесите на лицо тональную основу. Выбирайте средства с матирующими или разглаживающими свойствами. Избегайте блестящих продуктов, так как они подчеркивают поры. Отдавайте предпочтение средствам с легкой текстурой, которые позволяют коже дышать и не забивают поры.

Заключение

Существует несколько способов борьбы с расширенными порами. Если эта проблема часто повторяется, то вам следует проконсультироваться с дерматологом или косметологом. Специалист подберет наиболее подходящий метод сужения пор.