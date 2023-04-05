Про 8 стаканов воды, углеводы и свежие овощи: в какие самые популярные мифы о еде люди еще верят

Сегодня чуть ли не из каждой статьи, видео или радиорекламы мы слышим, открыто или латентно, о необходимости питаться правильно. Но это понятие имеет множество трактовок, каждый представитель индустрии трактует информацию только со своей колокольни. А наивные умы верят. На самом деле мы живем в окружении целого вороха мифов о еде, которые не имеют под собой совершенно никаких оснований.

Восемь стаканов воды

Первое правило, которое нас убеждают соблюдать ежедневно. Но, позвольте, о стакане какого объема идет речь? У каждого дома есть свой, особый стакан, который может значительно отличаться по объему от общепринятых стандартов. Если брать за меру счета стандартную чайную чашку из сервиза, то требуется 15 таких чашек с водой для мужчины, и 11 для женщины. Да, вода имеет решающее значение в борьбе с повышенным кровяным давлением, скоростью метаболизма, в укреплении суставов, но не стоит забывать, что жидкость мы получаем из фруктов и овощей в том числе. Соблюдать водный режим надо, но без фанатизма, чтобы не давать лишнюю нагрузку на почки.

Еда после 8 вечера запрещена

В этом утверждении есть только доля правды, потому что съеденные на ночь калории не умножаются фантастическим образом. Поздний прием пищи положительно влияет на гормональный фон и состояние голода на следующий день. Кроме того, еда на ночь дает более спокойный сон. Есть на ночь можно, если подойти с другой стороны: организму надо время, чтобы немного утрясти и переварить еду. Значит, можно есть за два-три часа до отхода ко сну, если вы никак не можете ложиться спать голодными. Ночью организм продолжает работать и вместо того, чтобы отдыхать и восстанавливаться, ему придется направить ресурсы на желудок. В результате из-за одного съеденного бутерброда вы можете проснуться утром отекшим и словно разбитым. Да и дневная еда усваивается намного лучше, чем ночная.

Сырые овощи лучше вареных

Это правда, что некоторые питательные вещества и витамины разрушаются при термической обработке, особенно когда овощи максимально развариваются. Но есть и другой момент, о котором не принято говорить: при термической обработке такая же часть питательных веществ усваивается лучше, чем в сыром виде. Например, в вареном виде лучше усваивается ликопин, антиоксидант, помогающий бороться с болезнями сердца и некоторыми видами онкологии. Лучше усваивается кальций и магний. Кроме того, например, тарелка вареной брокколи с лимоном, перцем и сыром будет поглощена в гораздо большей количестве, чем если бы вы давились сырой капустой. Соответственно, и витаминов в первом случае вы поглотите больше. Не нужно искать идеальный вариант, просто старайтесь сочетать сырые и вареные овощи в равной степени. Например, вареную брокколи и сырой огурец.

Сокращение потребления углеводов

Ограничение количества углеводов в рационе является для большинства целью номер один. Но врачи говорят: углеводы углеводам рознь. В меню должны быть только сложные углеводы, например, злаки. Но экономике и промышленности не выгодно такие выводы, ведь тогда мы перестанем поглощать быстрые углеводы вроде чипсов и снеков, которые бьют по нашему бюджету, а производителям приносят колоссальные прибыли. Избегайте продуктов с высокой степенью переработки вроде белого хлеба и сахара. Питательных веществ тут нет никаких, а повышают уровень сахара в крови они в считанные минуты, что не есть хорошо.

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Соки и коктейли

Здоровая пища, не так ли? Но здесь, как и в случае с приготовлением овощей, есть серьезные нюансы. Коктейль должен быть только из свежих фруктов и овощей, а не сладкий молочный, перекусывать после тренировки лучше зеленью и белком вместо орешков с медом. Пить лучше свежевыжатые соки, а не магазинные тетрапакете, в которых отсутствует мякоть и увеличено количество сахара и кислот для регулирования вкуса. Не можете без соков – готовьте самостоятельно. Цитрусовые обязательно разбавляйте водой.

Дикие морепродукты лучше

Есть мнение, что рыба, пойманная в естественных условиях, содержит больше полезных элементов и жиров, хотя научного обоснования такому мнению нет. Рыба и морепродукты, выращенные на фермах, имеют точно такой же питательный состав, как и дикие виды. Гораздо важнее, какой сорт рыбы вы выбираете, какую часть и каким способом готовите ее. В любом случае, морепродукты гораздо полезнее свинины или говядины. И неважно, каким способом выращена рыба, в ней есть все необходимые витамины и минералы, белок и ненасыщенные жиры.

Жир провоцирует набор веса

Не всегда. Полезные жиры никогда не превращаются автоматически в жировые складки на талии или во второй подбородок. Исследования показывают, что диеты с умеренным или даже высоким содержанием жиров могут сбросить такое же количество лишнего веса, как и люди, сидящие на безжировой диете. Люди считают, что жир – бесполезный ингредиент, который содержит огромное количество калорий. Но жир, на самом деле, играет важнейшую роль. Например, помогает сохранять тепло, вырабатывать гормоны, усваивать питательные вещества и витамины, например, тот самый витамин А. Именно жир помогает нам чувствовать себя сытыми продолжительное время. Но важно придерживаться потребления только полезных жиров: орехов, авокадо, семян и масел. А вот ненасыщенные диры вроде красного мяса, жирного сыра, жареной пищи могут провоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Поэтому, планируя рацион, не забывайте включать в него полезные жиры, которые участвуют в укреплении волос, ногтей, делают кожу бархатистой и гладкой, препятствуя шелушению.