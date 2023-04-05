С блейзером и лоферами – в офис, с топом и джинсовой рубашкой – на прогулку: как и с чем носить модные мешковатые джинсы этой весной

Если вас привлекает эстетика нулевых, тогда для вас есть хорошая новость. В моду возвращается один из самых ярких и знаковых трендов того периода. Речь идет о мешковатых джинсах. Разбираемся, с чем носить подобную одежду и вдохновляемся эффектными аутфитами.

С туфлями на каблуках

Чтобы создать лук в уличном стиле, сочетайте мешковатые джинсы с кроп-топом. В данном случае будут уместны штаны с высокой посадкой. Талию лучше подчеркнуть поясным ремнем. «Вишенкой на торте» станут туфли или босоножки на высоких каблуках и платформе. Вы можете сделать отвороты на штанинах внизу, чтобы сделать джинсы короче. Тогда все увидят вашу стильную обувь. Кстати, в таком наряде не стыдно появиться и в ночном клубе, и на вечеринке.

С кардиганом и босоножками

Удачное решение — то совместить сразу два модных тренда. Речь идет о мешковатых джинсах и карго. Тогда у вас получатся модные мешковатые штаны с большими накладными карманами. Вы можете сочетать их с верхом в виде короткого кардигана на пуговицах. Элегантные босоножки будут очень стильно смотреться на контрасте с мешковатыми джинсами. Обязательно завершите образ миниатюрной сумочкой.

С асимметричным топом

В моде мешковатые штаны как с низкой, так и с высокой посадкой. Если есть желание похвастаться плоским прессом, можете отдавать предпочтение первому варианту. Сочетайте такой низ с верхом из асимметричного топа на одно плечо. Чтобы сделать образ более женственным, украсьте волосы бантом и наденьте остроносые туфли, украшенные цветами мили бантиками. У вас получится милый и трогательный, и одновременно немного хулиганский образ.

С рубашкой и свитером

Интересный спортивно-академический образ получается при сочетании мешковатых джинсов с кедами, рубашкой, надетой под свитер. Добавьте галстук, чтобы придать луку больше формальности. Если позволяет погода, наденьте головной убор в виде вязаной шапки. Можете набросить стеганую куртку. Подобный наряд можно дополнить вместительным рюкзаком.

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С шубой

Прекрасный образ в уличном стиле получается при сочетании широких джинсов со свитером или пуловером. Если вы выбрали штаны с низкой посадкой, тогда дополните их эффектным поясом с красивом бляшкой. Дополните наряд длинной шубой, чтобы придать луку изысканности и роскоши. Из обуви будут уместны ботинки на тракторной подошве.

С длинным пальто

Если вы ищете образ для офиса, тогда вам точно стоит обратить внимание на данный вариант. Сочетайте белоснежные джинсы с рубашкой или футболкой и свитером для создания многослойного образа. Желательно, чтобы верх тоже был в светлых пастельных оттенках. Подойдет бежевый, кремовый цвет, оттенок слоновой кости, жемчужный и т. д. Чтобы наряд получился элегантным и относительно формальным, добавьте темное пальто в классическом стиле. Дополните образ сумкой или рюкзаком.

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С бейсболкой и шлепанцами

Для создания непринужденного и неформального образа сочетайте кроп-топ и мешковатые джинсы с высокой посадкой. Набросьте сверху рубашку в мужском стиле: ее лучше не застегивать. Дополните наряд шлепанцами и бейсболкой. В таком луке (смотрите на главном фото в начале статьи) можно отправляться на прогулку, шопинг, встречу с друзьями.

С верхней одеждой с принтом

Чтобы максимально выдержать эстетику нулевых, сочетайте синие или голубые мешковатые джинсы с нейтральным верхом (например, темной водолазкой или свитером) и верхней одеждой с анималистичным принтом. Это может быть как пальто, так и шуба в зависимости от погоды на улице.

С клетчатым пальто

Элегантный и изысканный образ для офиса и работы получается при сочетании джинсов с высокой посадкой, свитера под горло или водолазки и клетчатого пальто миди длины. Вы также можете использовать в качестве верхней одежды блейзер оверсайз. Из обуви подойдут как остроносые ботильоны, так и лоферы.

С рубашкой

Для создания более формального образа сочетайте мешковатые джинсы с белоснежной рубашкой в классическом стиле. Если нужен более непринужденный образ для встреч с друзьями, прогулок, тогда можете надеть рубашку из денима. Если джинсовая рубашка оверсайз, не застегивайте ее на пуговицы. Наденьте под низ кроп-топ (можно и майку), чтобы рубашка служили в качестве легкой верхней одежды. Обувь подбирайте в заивимости от стиля. Если это офисный кэжуал, тогда подойдут лоферы, а если уличный, тогда шлепанцы или кеды.