Der Standard – власти ЮАР хотят отвернуться от Гааги ради участия Путина в летнем саммите БРИКС

Члены «Африканского национального конгресса» — партии, правящей в Южно-Африканской Республике, —призывали выйти из Римского статута Международного уголовного суда, пишет Der Standard. По их мнению, суд в Гааге не объективен и подрывает независимость государств — подписантов договора. Самым же явным доказательством этому служит выдача ордера на арест главы Кремля Владимира Путина, убеждены они.



Reuters

В 1998 году наряду с другими африканскими странами Южно-Африканская Республика (ЮАР) подписала так называемые Римские договоры, чтобы покончить с преступлениями против прав человека, от которых страдал весь континент, напоминает Der Standard. Тогда страной правил президент Нельсон Мандела. Сейчас же его внук Мандла Мандела и его однопартийцы из Африканского национального конгресса (АНК) призывают выйти из Римского статута Международного уголовного суда.

По словам юного Манделы, Международный суд в Гааге не объективен и подрывает независимость государств — подписантов договора. И самым явным доказательством этому служит выдача ордера на арест главы Кремля Владимира Путина. Это «безрассудный» поступок, подчеркнул он.

Согласно решению Гаагского суда, страны, ратифицировавшие Римский статут, теперь обязаны арестовать российского президента, как только он ступит на их территорию. В ЮАР это может произойти в августе этого года, когда Путин прибудет в портовый город Дурбан для участия в саммите стран — членов БРИКС. Это станет самой крупной внешнеполитической дилеммой для государства за последние десятилетия, отмечают эксперты.

Со схожими трудностями члены АНК столкнулись восемь лет назад и смогли ловко выкрутиться из ситуации, напоминает австрийское издание. Тогда бывший президент ЮАР Джейкоб Зума пригласил в Йоханнесбург экс-диктатора Судана Омара аль-Башира для участия в саммите Африканского союза. До этого Гаага выдала ордер на его арест по обвинениям в геноциде и военных преступлениях. Но Зуме было на него наплевать. И даже когда по инициативе одной неправительственной организации суд потребовал немедленно задержать аль-Башира, президент республики организовал для него ночной побег.

В случае с Путиным такое трудно представить, ведь в отличие от своего предшественника новый глава государства Сирил Рамафоса по крайней мере пытается поддерживать образ того, что он строит правовое государство. Но от правящей партии АНК в сторону главы Кремля не звучит ни слова критики. Официально такое поведение объясняют тем, что ЮАР хочет сохранить за собой роль посредника в украинском конфликте, но мысль о том, что республика сможет действительно сыграть в нём миротворческую роль, звучит «абсурдно», причём не только для Киева.

Пока что местные политики стараются действовать прагматично, отмечает Der Standard. К примеру, есть предложения, чтобы вместо Путина на саммит БРИКС приехал российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Или же глава Кремля может присоединиться к встрече удалённо. Но «ястребам» из АНК такие компромиссы кажутся неуместными, и они призывают к окончательному выходу из Римского статута.