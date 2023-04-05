Скандалы: Коммунальная авария в Колпино оставила без отопления сотни жителей

Ответственные службы не смогли локализировать последствия коммунальной аварии даже спустя сутки

Прорыв трубы с горячей водой произошел на улице Машиностроителей во дворе домов №12 и №14 во вторник, 4 апреля. На территории появились плотные клубы пара. Местным жителям пришлось в срочном порядке эвакуировать свои машины.

Все дома в округе остались без горячего водоснабжения. Подачу воды не смогли наладить даже на следующий день. Пользователи Сети пишут, что на этой территории подобные аварии происходят постоянно.

«Это так смешно. Не прошло и месяца как в очередной раз прорвало трубу», — написал один из петербуржцев.

Горожане предполагают, что причиной аварий стало подключение домов к общей системе коттеджного поселка. Полуразрушенные трубы не выдерживают напора воды, из-за чего случаются прорывы.

«Да по всему городу такая хрень! За последние лет 10, что прошли после той страшной аварии, уже по несколько раз трубы поменяли. Сколько можно?», — возмущаются комментаторы.

В середине февраля подобный инцидент произошел на Пролетарской улице возле дома 48. Участок между домом и школой затопило кипятком. Помимо этого, дорожное покрытие на поврежденном участке провалилось.

Экспертное сообщество неоднократно поднимало тему неисправности теплосетей Петербурга. Ответственные службы слишком медленно производят замену труб, не успевая совершить работы до окончания срока эксплуатации. Однако губернатор Петербурга Александр Беглов игнорирует важность решения этой проблемы.

Масштабный прорыв на Дровяной улице произошел утром 5 апреля. В результате коммунальной аварии пострадали пять человек, включая ребенка и двух сотрудников МЧС.

Илья Орешкин