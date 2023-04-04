Мнение: Славянская футбольная лига

“Со сменой власти на Украине вновь заговорили о совместном чемпионате Украины и России по футболу. А почему, собственно, нет? Мне эта идея очень нравится. Прецедент уже есть – КХЛ (Континентальная Хоккейная Лига). Уж если Латвия может играть в одном чемпионате с нами – какие проблемы?

Сделали бы какую-нибудь Славянскую Футбольную Лигу (СФЛ), к примеру. Пару клубов от Белоруссии тоже, конечно, можно было бы включить. И борьба стала бы намного интереснее, и ажиотажа вокруг матчей было бы не в пример больше. А то ведь наблюдать все эти “Томи” и “Тереки” с “Анжи” – это ж тоска смертная, при всем уважении к этим городам и этим клубам. Пусть бы играли себе в Первом дивизионе, боролись бы за почетное право на следующий сезон играть с грандами – Динамо (Киев), Спартак, ЦСКА, Шахтер, Динамо (Минск)…

Эх! Жаль, конечно, что это всё несбыточно” (2010).

Во мечты-то были! Сейчас и не поверишь…