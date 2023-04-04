Ирина Поворознюк: “Чтобы расположить к себе людей, нужно заставить их улыбнуться”

Ирина, с ранних лет вы занимались танцами. Как, работая хореографом-постановщиком, вы стали ведущей на масштабных концертных площадках, паблик-токах, передачах?

Все произошло по воле случая. Однажды я писала постановку шоу-программы. После того как менеджер ознакомилась с идеей, она рассказала об этой концепции своей знакомой, для нее были актуальны съемки в формате интервью, на этот формат мы и перенесли мою идею. И было решено, что никто не раскроет тему лучше, чем человек, который ее придумал. Так я и стала ведущей.

Сложно ли было бросить дело, в котором вы имели успех, и начать все заново — с нуля?

Мне довольно часто в жизни приходилось пробовать что-то новое. Но я никогда резко не бросала рафботу хореографом-постановщиком. Я пробовала себя в разных сферах, получала новые знании и навыки, а жизнь показала, где я действительно на своем месте. Я веду концерты, паблик-токи, официальные мероприятия. И каждый формат имеет свои плюсы и минусы. На концертах всегда есть сценарий, и ты четко знаешь, что и за чем идет. Сложность работы в таком формате заключается в том, что зрителей обычно много и нужно держать внимание аудитории. На сегодняшний день паблик-ток для меня — любимый формат, микс интервью и живого зрителя. Мне нравится общение с гостями, которые могут дать ценную, интересную и полезную информацию. А мое дело уже стать тем самым проводником, который должен вовлечь публику в беседу с героем.

Ирина Поворознюк

Что помогает расположить к себе людей?

Нужно заставить всех улыбнуться! Это может быть короткая веселая шутка, а может быть и привлечение внимания через совместное действие. Ведущий — это вечный позитив и нескончаемое движение.

Помимо харизмы и энергетики, должна быть профессиональная база: хорошо поставленный голос, начитанность, чувство такта, деликатность, чувство юмора, подача себя, эмпатия. И конечно же, нужно всегда отлично выглядеть. Вы, наверное, сталкивались со смешными фото звезд, когда их ловят в неподходящий момент, так вот, поверьте: мы, ведущие, всегда об этом помним. Поэтому, каждый раз выходя на сцену или на съемочную площадку, стараемся выглядеть безупречно.

Расскажите о ваших новых проектах.

Я хочу удивить тех, кто хочет весело и бодро путешествовать, не выходя из дома. Сейчас идут съемки нового шоу с моим участием. Жанр программы мы определили как «типа тревел-шоу». Почему «типа»? Все просто — подача будет категорически отличаться от стандартного тревел-формата, который привык видеть наш зритель.

В первом сезоне планируется 20 серий, каждая из них будет со своей сюжетной линией и в своем стиле: от романтической комедии до брутального боевика, от мистического хоррора до напряженного триллера. Естественно, каждая серия будет сниматься в самых интересных городах России. И если вы ждете стандартный туристический обзор крупных городов, которые и так на слуху у каждого, то вы точно будете удивлены.

Наряду с городами-миллионниками нам хочется показать те места России-матушки, о которых мало кто знает, но они до безумия интересны. Мой соведущий Антон Юрьев, популярный российский актер, теле- и радиоведущий, с которым просыпается каждый день вся страна на волнах «Русского Радио», такой же экстремально-реактивный, как и я. А когда в кадре находятся два бодрых, позитивных и немного экстремальных человека, наблюдать за ними гораздо интереснее, чем просто получать сухую информацию о достопримечательностях.

Шоу выйдет в двух версиях. В интернете, который «все стерпит», будет версия «без купюр», а вот на одном из федеральных каналов появится «причесанный» вариант программы! Мы будем очень рады, если города, о которых расскажем, наполнятся туристами и просто интересующимися и неравнодушными людьми.

В ваших соцсетях огромное количество фотографий из разных стран и городов. Неужели на вас еще что-то может произвести впечатление?

Меня может удивить все что угодно. Например, природа в Португалии. Мне удалось за двадцать дней посетить 14 городов, мыс Рока — это место, где край земли встречается с бескрайним океаном. Мне посчастливилось пожить в замке в городе Синтра и побывать в башне, которая уходит под землю, она имеет винтовую форму. Когда я впервые ее увидела, у меня создалось впечатление, что эту башню будто бы выдернули из земли, перевернули и воткнули обратно. Недавно я вернулась из Антарктиды и джунглей Аргентины и Бразилии. Видела еще один край земли — мыс Горн, но уже южный. Там я прошла пролив Дрейка.

И в России огромное количество мест, которые завораживают. Скоро я вам покажу их.