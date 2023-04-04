 

Премьера триллера “Хищники” Родриго Сорогойена состоится в онлайн-кинотеатре KION

04.04.2023, 19:35, Разное
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9 апреля в онлайн-кинотеатре KION состоится премьера триллера “Хищники” Родриго Сорогойена. Он снял кино о французской паре фермеров, приехавших в испанскую деревню — этому не рады коренные жители поселения, которые ревностно борются за землю. Роли исполнили Марина Фоис, Дени Меноше и Луис Саера.

По сюжету французы Антуан и Ольга живут в небольшой испанской деревне, выращивают помидоры и на купленных участках реставрируют дома. Пара живет тихо, но их деятельность очень не нравится соседям, двум братьям. Сначала они просто отпускают в сторону Антуана шутки, потом оскорбляют Ольгу, затем начинают вредить участку супругов. Градус жестокости быстро возрастает, семья обращается за помощью в полицию, но власти ничего не хотят делать. Тогда Антуан решает снять угрозы на камеру, не подозревая, к каким последствиями приведет этот шаг.

Дебют Родриго Сорогойена “Королевство” впервые показали на кинофестивале в Торонто. За ленту он получил две статуэтки национальной испанской кинопремии “Гойя” в категориях “Лучший режиссер” и “Лучший оригинальный сценарий”. Второй фильм Сорогойена стал еще более успешным, его “Мать” выросла из одноименного короткого метра, номинированного на премию “Оскар” в 2018 году. Полный метр же участвовал во второстепенной конкурсной программе Венецианского кинофестиваля “Горизонты”, а исполнительница главной роли Марта Ньето даже получила приз. Затем картину трижды номинировали на премию “Гойя”.

“Хищники” — его третий полнометражный фильм, участник внеконкурсной программы “Каннские премьеры” прошлогоднего Каннского кинофестиваля. После высокого старта фильм посетил еще несколько престижных смотров: в Сан-себастьяне картина получила приз зрительских симпатий, испанская киноакадемия наградила Сорогойена девятью статуэтками “Гойя”, а французская — статуэткой “Сезар”.

Кадр из фильма “Хищники”Кадр из фильма “Хищники”Кадр из фильма “Хищники”Кадр из фильма “Хищники”


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