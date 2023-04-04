Мнение: Нужно ли возвращать эмигрантов, Роскомнадзор против Евровидения и лишение капитанства из-за LGTV

1. Виктор Мараховский комментирует недавнее высказывание известного театрального режиссёра, Константина Богомолова: (ссылка):



Минутка искусств.

«Кто-то ошибся, оказался в ловушке и сожалеет. Точно знаю. У людей нет сил и энергии, чтобы вернуться. Да и страшно, не начнут ли с порога травить. В этом смысле мне очень жаль, что государство не предпринимает усилий по возвращению тех, кто поддался панике или эмоциям, решив бежать из России» —

— текущий муж К.А. Собчак об эмигрантском отребье, занимавшемся на Родине искусством на казённые деньги, потом сбежавшем с воплями, а сейчас обнаружившем, что деньги кончились.

Единственное, что имеет смысл отметить: «травить с порога» — это в переводе с режиссёрского «не давать казённых денег на очередное смелое прочтение Чехова (кого ж ещё), в котором дядю Ваню [тешат] чайкой в вишнёвом саду».

…А вообще странно получается: лучшие творцы сбежали туда же, куда и ценящая их публика, состоящая из лучших людей страны. В теории у всех должно быть всё хорошо, а на практике почему-то денег нет. В чём тут загвоздка-то.

2. Евровидение, по-которому ещё лет 10-15 назад у нас сходили с ума толпы креативных фанатов, теперь в России могут заблокировать (ссылка):



Роскомнадзор пригрозил блокировкой ресурсам, которые будут транслировать «Евровидение-2023», если на музыкальном конкурсе будет замечена пропаганда [греческой любви]. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. <…>

«Евровидение-2023» состоится в Ливерпуле. <…>

В 2022 году Россию отстранили от участия в «Евровидении».

3. Типичная история для современного Запада (ссылка):

Защитник Редуан Эль-Якуби лишился капитанской повязки в нидерландском «Эксельсиоре» после отказа участвовать в акции в поддержку [радужного] сообщества. Об этом сообщается на сайте клуба.

В команде заявили, что решение было принято в интересах клуба, спортивных целей и самого футболиста. По их мнению, Эль-Якуби будет чувствовать себя более комфортно в новой роли. «Этот выбор не умаляет той важной роли, которую Редуан выполняет как личность, человек и профессионал в раздевалке и на поле», — отметили в «Эксельсиоре». Имя нового капитана пока не объявлено.

Перед матчем 26-го тура чемпионата Нидерландов против «Камбюра» (4:1), прошедшего 19 марта, Эль-Якуби отказался вставать рядом с баннером OneLove.

Нечто подобное происходит и в западной политике, и в системе власти. Тех, кто недостаточно активно поддерживает повестку, наказывают: строить карьеру им крайне тяжело.