Мнение: Ось баланса

То, о чем говорит автор твита о зеленых линиях, не ее фантазия.

И правильней называть это не зеленой линией, а осью баланса. Я об этом много раз писала.

Ось эта умозрительно проводится наблюдателями между партнерами, когда они видят пару.

Отклонение от оси баланса в одну или другую сторону, то есть наклон к партнеру или от него, показывает степень влечения (или отвращения) в парах, и большинство людей по фото именно так интуитивно это определяют. Поэтому со стороны обычно видно, кто в паре влюблен, а кто нет.

В жизни это примерно так же выглядит. Ось баланса в жизни увидеть даже проще. Фото часто бывают постановочными, демонстративными, а в жизни можно увидеть спонтанное состояние. Тот из пары, кто больше развернут в сторону другого, кто чаще наклонен, кто постоянно смотрит на своего партнера, обращается к нему, в общем тот, кто больше тянется, притягивается, тот и любит больше. Его сильней влечет, логично? Исключений из этого правила почти не бывает.

Пара, в которой – баланс, тянется одинаково друг к другу. И заметьте, при балансе нет надобности наклоняться очень сильно, потому что второй тоже наклонен. Сильно наклоняются тогда, когда второй отклоняется в другую сторону. По той же причине очень большой минус бывает чаще в дисбалансе, а не в балансе.

Пара, в которой – дефолт, друг от друга отталкивается. Они отворачиваются, отодвигаются, отклоняются.

Дисбаланс, соответственно, и в жизни, и на фото выглядит так, что один из пары тянется, а другой отталкивается.

С “доминированием” и тем более “доминированием женщин” это не связано. Это полевой эффект дисбаланса в паре, который выражается в кинетике. В дисбалансе-минусе бывают как женщины, так и мужчины.

Лучше не смешивать дисбаланс и доминирование, хотя, действительно, минус часто подчиняется плюсу, а плюс часто диктует условия, и все-таки доминирование не обязательно связано с дисбалансом.

Приведете в пример фотографии пар, где видно дисбаланс, баланс или дефолт?

И ось баланса нарисуйте, если поняли, как она проводится.