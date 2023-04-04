Россиянок, продающих собственный эротический контент, привлекут за изготовление порнографии

Правоохранительные органы начали масштабную операцию «Нравственность-2023», в рамках которой планируется привлечь к ответственности лиц, владеющих платными лентами с эротическим содержимым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Целевой показатель мероприятия установлен в виде числа необжалованных обвинительных приговоров по ст. 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов» – к 1 сентября их должно быть не менее 5000.

Источники рассказал, что мероприятие станет первой, но не последней подобной «облавой» на россиянок с низкой социальной ответственностью, ведущих свою деятельность в виритуальном пространстве. Провести операцию будет чрезвычайно легко, поскольку большинство девушек, склонных к промискуитету и нелегальному заработку, активно рекламируют свои блоги на страницах в соцсетях и не скрывают ни своих лиц, ни других персональных данных.

– Цель оперативного мероприятия: пресечение изготовления и распространения визуального содержимого, нарушающего права российских граждан и российское законодательство сразу по ряду статей, а также привлечение к ответственности лиц, осуществляющих это правонарушение. На оперативное мероприятие, учитывая его масштабы, будет выделено до 56 млн рублей, которые пойдут на совершенствование материально-технической базы в части средств доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на контрольные закупки, – пояснил собеседник издания.

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