Xolidayboy, Mary Gu, Ternovoy и Xarista бесплатно выступят 7 апреля

На территории бывшего троллейбусного парка за Казанским вокзалом пока не так активно кипит жизнь, как в первом «Депо»: не все корнеры и рестораны открыты, зато места для поедания всяких вкусностей, для развлечения, веселья и парковки – хоть отбавляй.

В ближайшую пятницу в 20:00 на главной сцене гастропространства ТНТ собирает быстро ставших популярными, молодых и классных исполнителей, которые порадуют гостей своими хитами и новинками. В лайн-апе мероприятия – Ternovoy, Mary Gu, Xolidayboy и Xarista. Вход свободный.