 

Xolidayboy, Mary Gu, Ternovoy и Xarista бесплатно выступят 7 апреля

04.04.2023, 18:13, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На территории бывшего троллейбусного парка за Казанским вокзалом пока не так активно кипит жизнь, как в первом «Депо»: не все корнеры и рестораны открыты, зато места для поедания всяких вкусностей, для развлечения, веселья и парковки – хоть отбавляй.

В ближайшую пятницу в 20:00 на главной сцене гастропространства ТНТ собирает быстро ставших популярными, молодых и классных исполнителей, которые порадуют гостей своими хитами и новинками. В лайн-апе мероприятия – Ternovoy, Mary Gu, Xolidayboy и Xarista. Вход свободный.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.05.22 / Как Кеосаян Урганту позавидовал – Личное мнение

09.01.22 / Пустили войска в Договор

19.12.22 / ВОЗ исключила рептилоидный синдром из списка заболеваний

10.12.21 / В Японии создали светящиеся маски для обнаружения COVID-19

08.01.23 / Принцу Гарри могут запретить въезд в США — все из-за скандальных мемуаров

18.08.22 / Кудрявцева пожаловалась поклонникам на тревожность: «Бежать смысла нет»

04.12.21 / «Голос»: жизнь после смерти наставника

12.09.21 / В App Store появилось приложение «Никому не известный видеоблогер»

18.01.22 / Агния Дитковските отдыхает с мужем Богданом Панченко в Италии

17.08.20 / Мнение: Миллионы мартышек с зеркальными камерами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика