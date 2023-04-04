 

Павел Деревянко и Кристина Асмус на премьере фантастической драмы “Сансара”

04.04.2023, 18:12, Разное
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3 апреля в московском кинотеатре “Художественный” прошла премьера восьмисерийной фантастической драмы “Сансара”. Гостям вечера премьеру лично представила творческая команда сериала во главе с режиссером Марией Агранович, сценаристом Саввой Минаевым, продюсером по оригинальному контенту Okko Гавриилом Гордеевым, генеральным продюсером кинокомпании “Медиаслово” Данилой Шараповым и главными актерами проекта Павлом Деревянко и Кристиной Асмус.

Среди гостей премьерного показа: Арина Шарапова, Константин Крюков, Виктор Васильев, Ольга Лапшина, Евгений Сангаджиев, Александр Горчилин, Анна Банщикова, Кузьма Сапрыкин, Елизавета Ищенко, Алена Михайлова, Дмитрий Власкин, Светлана Камынина, Игорь Грабузов, Павел Чинарев, Вячеслав Чепурченко и другие.

“Сансара” — это история о человеке, который потерял настоящее, застрял в прошлом. Время для него идет в обратную сторону, каждый новый день начинается утром предыдущего. Чтобы вернуться в нормальное течение времени, герою предстоит исправить совершенные ошибки, но для начала их нужно признать, а с этим у героя проблемы. Главной музыкальной темой сериала и основным мотивом для создания сюжета стала песня Басты “Сансара”.

Кристина АсмусСветлана КамынинаКонстантин КрюковГавриил ГордеевАнна Снаткина и Виктор ВасильевКристина Асмус и Павел ДеревянкоАлена МихайловаВаля КарнавалПавел ДеревянкоКонстантин КрюковАнна Снаткина и Виктор Васильев


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