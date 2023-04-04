Скандалы: Врачи улетели

В России катастрофически уменьшилось количество медиков

Численность медперсонала российских госклиник в прошлом году сократилась на 50 тысяч человек, из которых почти 10 тысяч — врачи, а остальные — средний медперсонал. При этом сокращения и увольнения продолжаются. Кроме того, с сентября может вступить в силу новый приказ «Об утверждении номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников», согласно которому многие популярные в поликлиниках специалисты окажутся вне закона.

По данным Центрального НИИ организации и информатизации (ЦНИИОИЗ) Минздрава, численность медицинских работников в учреждениях государственного сектора в 2022 году уменьшилась в абсолютном большинстве российских регионов (79) и продолжает снижаться. По словам замначальника управления статистики по аналитической работе ЦНИИОИЗ Надежды Несветайло, эта тенденция наблюдается на протяжении последних двух лет, ярче всего она выражена в Южном федеральном округе (только в 2022 году численность среднего медицинского персонала там упала на 4,7%). В 22 регионах страны дефицит врачебных кадров эксперт назвала «существенным». Среди лидеров — Калужская область, Чукотский автономный округ, Чувашия, Тыва, Марий Эл, Калмыкия, Хакасия, Татарстан, Челябинская, Брянская, Липецкая, Кемеровская области, Краснодарский край. В этих краях врачей значительно меньше, чем требуется для выполнения территориальной программы госгарантий оказания медпомощи их жителям. Кроме того, здесь зафиксирован колоссальный дисбаланс кадрового состава между поликлиникой и стационаром. Приходится привлекать врачей из федеральных и частных клиник, но это не всегда помогает.

Еще в 7 субъектах РФ отмечается «крайне низкая» численность среднего медперсонала, а кадровый дефицит оценивается как глубокий. В их числе Ненецкий автономный округ, Костромская, Амурская, Магаданская области, Чувашия, Санкт-Петербург и Хакасия. Зато в 11 регионах (среди них — Красноярский край, Москва, Воронежская, Тверская, Астраханская, Кировская области и пр.) врачи в профиците. А профицит средних медработников — в 18 регионах страны.

«Сокращение медицинских специалистов — далеко не новость, этот тренд мы наблюдаем последние 10 лет, с момента принятия Майских указов, — рассказал «МК» глава профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал. — Любопытно, что указами была поставлена задача повышения кадрового потенциала отрасли, но на протяжении всех лет шло сокращение численности врачебного и младшего медперсонала. Единственное исключение — 2020 год, когда ввели ковидные доплаты и начали расширять штатное расписание. Но это касалось лишь позиций врачей и младшего медперсонала, который до сих пор сокращался: с 2013 года к 2020 году она снизилась с 700 тысяч до 300 тысяч. Людей увольняли, переводили в рабочие профессии — уборщиков, санитаров. Однако уже в 2021 году утечка кадров возобновилась по всем категориям. То, что за год сокращение составило 50 тысяч человек, — это гигантская цифра с учетом уже имеющегося дефицита!»

Эксперт отмечает, что сокращение численности связано с тем, что в первой половине 2022 года начали ужесточать режим федеральных ковидных надбавок, а в июле их отменили полностью: «До введения надбавок многие регионы подрезали зарплаты медикам, однако те, у кого были «ковидные доплаты» (а таких было много), на это закрыли глаза. А после 1 января 2023 года началось повсеместное урезание стимулирующих плавающих надбавок, где-то под ноль. И все это на фоне того, что с 1 июля 2022 года в стране должна была заработать новая система оплаты труда медработников, призванная поднять и выровнять зарплаты и которую ждали с 2019 года. Но правительство перенесло ее старт на 2025 год, то есть на неопределенный срок. Пилюлю пытались подсластить введением социальных выплат для среднего медперсонала и врачей, которые сначала обещали 1,3 миллиона специалистов, но выяснилось, что на них могут рассчитывать только 800 тысяч медиков, а это около трети всех, кто работает. В результате недовольство медработников нарастает».

Эксперты рынка считают, что дефицит медицинских кадров продолжит усугубляться. При этом ожидается, что 1 сентября вступит в силу приказ о новой номенклатуре врачебных специальностей. Де-факто из ныне действующей номенклатуры будет удалено около полутора десятка врачебных должностей, включая участковых специалистов. Но кое-что и прибавится: будет больше врачей-администраторов, спортивных врачей и эскулапов… без медицинского образования. Делается это, как говорится в пояснительной записке к проекту приказа, «в связи с необходимостью ее (номенклатуры. — Авт.) актуализации».

С 1 сентября в российских поликлиниках, возможно, больше не останется: акушеров-гинекологов, терапевтов участковых цехового врачебного участка; педиатров городских (районных); терапевтов и психиатров подростковых, психиатров подростковых участковых; психиатров-наркологов участковых; сексологов; сурдологов-протезистов; дезинфектологов; клинических и лабораторных микологов; офтальмологов-протезистов. И хотя в пояснительной записке к приказу отмечается, что отменяемые с 1 сентября должности будут сохранены за уже работающими врачами, как это осуществить на практике — неясно. Потому что в законе нет механизма удерживания специалиста на должности, которой не существует.

Зато в районных амбулаториях откроются новые ставки: врача выездной бригады СМП; врача и старшего врача по спортивной медицине спортивной сборной команды; медицинского логопеда. А также специалистов, которым вообще не требуется высшее медицинское образование: нейропсихолог, специалист по физической реабилитации (кинезиоспециалист) и специалист по эргореабилитации (эргоспециалист). Кроме того, появятся новые штатные единицы административного толка: «главный врач (начальник) обособленного подразделения медицинской организации» с заместителями, а также «главная медицинская сестра (главный медицинский брат), главный акушер (главная акушерка), главный фельдшер», а еще — врач-стажер. Еще появятся должности нескольких вариантов медсестры, включая сестру по паллиативной помощи, по профилактике и даже по оказанию медицинской помощи обучающимся. «Мы не анализировали весь перечень, но некоторые специальности, которые убираются, очень узкие. В поликлиниках сейчас офтальмологов нет, какие уж тут офтальмологи-протезисты», — говорит Андрей Коновал. Тем временем один врач, пожелавший остаться анонимным, сказал «МК», что кинезиотерапевты и эргореабилитологи в поликлиниках — это как-то слишком: «Ждем биорезонансных терапевтов, уринотерапевтов и старух-повитух!»

Екатерина Пичугина

Оригинал материала: “Московский комсомолец”