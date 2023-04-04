 

NYT: Власти США заключили секретный контракт с разработчиком шпионских программ Pegasus

04.04.2023, 17:35, Разное
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Правительство США заключило секретное соглашение с израильской компанией NSO Group, которая разработала шпионскую программу Pegasus. Об этом пояснила газета New York Times.

Сделка, которая была подписана между дочерней компанией NSO Groups в США и компанией, представляющей американское правительство, заслуживает внимания. Вашингтону разрешено использовать программное обеспечение Landmark. Это позволит Вашингтону определить местонахождение телефона из любой точки планеты, не зная его владельца. Журналисты отметили, что контракт был подписан всего через пять дней после того, как президент США Джо Байденс объявил о своем намерении преследовать NSO Group. Администрация объявила NSO Group угрозой национальной безопасности.

Газета Times сообщила, что Алекс Янгер (бывший руководитель британской внешней разведки MI6) предположил, что телефон бывшего премьер-министра Алекс Янгерса мог быть взломан с помощью израильской шпионской программы Pegasus. София Инт Вельд (депутат Европарламента) заявила, что шпионские программы являются проблемой в Евросоюзе и “представляют угрозу для европейской демократии”.


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