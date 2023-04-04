40-летний житель Воронежа выжил после падения с 19-го этажа: Встал и начал петь песни

Сорокалетний житель Воронежа упал с 19-го этажа на припаркованный рядом с домом Nissan X-Trail и выжил. Об этом сообщает телеканал “360” со ссылкой на местные СМИ.

При этом после падения счастливчик встал самостоятельно пошел в машину скорой помощи. Как сообщает “Радио 1”, по дороге в больницу выживший распевал песни.

Известно, что перед падением мужчина распивал алкоголь. В какой-то момент он случайно перегнулся через окно и пролетел 60 метров до земли, сообщает VSE42.RU.