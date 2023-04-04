 

В Челябинской области машина сбила ребенка на самокате

04.04.2023, 17:02, Новости дня
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В Чебаркуле Челябинской области 27-летний водитель “Газели” сбил трехлетнего мальчика на самокате. Инцидент произошел вечером 3 апреля, сообщает URA.RU.

Отмечается, что ребенок находился на пешеходном переходе. Мальчик получил ссадины и ушиб головы, ему потребовалась госпитализация. По данным “Царьграда”, водитель, сбивший ребенка, получил права полгода назад и уже трижды привлекался за нарушение ПДД.


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