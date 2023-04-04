 

“Росатом” увеличит производство кобальта-60 до 30% мирового рынка

04.04.2023, 17:01, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В марте 2023 года Смоленская атомная станция отгрузила первую партию кобальта-60, которую наработали на реакторах РБМК. В мае начнется отгрузка кобальта-60 с Курской АЭС.

Смоленскую АЭС ранее посетил заместитель генерального директора – директор по бизнес-развитию “Росэнергоатома” Никита Константинов. Он провел совещание по реализации программы увеличения производства и расширения номенклатуры изотопов на реакторах РБМК.

По словам заместителя гендиректора директора – директора филиала АО “Концерн Росэнергоатом” “Смоленская АЭС” Павла Лубинского, конструкторы, изготовители и монтажники при участии персонала Смоленской АЭС проделали колоссальную работу по созданию и отработке уникальной технологии для обращения с кобальтом-60. В 2023 году три энергоблока электростанции будут готовы к отгрузке материала заказчикам, отметил он.

Продолжается наработка изотопов медицинского назначения. С 1997 года Ленинградская АЭС нарабатывает йод-125, йод-131 и молибден-99. С этого года в линейке появится лютеций-177.

Обсуждается обеспечение к 2025 году наработки изотопов медицинского назначения на РБМК Смоленской и Курской атомных станций. Планируется наработать самые востребованные изотопы для производства радиофармпрепаратов: йод-131, лютеций-177, молибден-99, самарий-153.

Участие в проекте Смоленской и Курской АЭС позволит существенно увеличить объемы производимого сырья.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.02.21 / ООН призвала избавиться от «вакцинного национализма»

21.05.21 / «Списки врагов» — правые экстремисты собрали данные на тысячу берлинцев

18.08.20 / США расширили санкции против Huawei

24.05.21 / “У девочки модельная внешность”, ” Какие нарядные”. Анита Луценко обнародовала в сети редкие снимки с дочерью

24.11.21 / Госдума утвердила бюджет РФ на плановый 2022-2024 годы

02.01.21 / Times – «мы возвращаем себе свободу» — Джонсон обратился к британцам после завершения выхода из ЕС

18.06.21 / BMW 3-Series 2022 модельного года частично рассекретили

12.03.21 / Закон всемирного тяготения проверили рекордно слабой гравитацией

07.06.22 / Зеленский не смог вспомнить, предоставил ли Невзорову гражданство Украины

11.09.21 / Боевики на Донбассе убили украинского военного, ранили еще троих – штаб ООС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика