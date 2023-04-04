Пьяный мордобой на борту: полет Кравец завершился вызовом полиции

“На бедного Макара все шишки валятся”, – гласит русская пословица. Смотришь на светскую львицу Алену Кравец, и лишний раз убеждаешься в народной мудрости.

Актриса и певица отправилась на несколько дней в Дубай, где сейчас квартируются многие российские знаменитости. Даже признанный иностранным агентом Юрий Дудь снимает свои интервью именно там.

Кравец поехала не просто так, а чтобы совместить приятное с полезным – позагорать, поплавать, сняться в рекламе, выступить в качестве приглашенной звезды на концерте. Но ее перелет в бизнес-классе был омрачен неприятным происшествием.

“Я летела, как обычно, в бизнес-классе, стоимость билета в который – около 600 тысяч рублей – должна, как кажется, оградить от быдла, – жалуется Алена. – Но какой-то мужчина из “эконома” заприметил меня и, едва борт набрал высоту, пришел знакомиться. Я отшила его, он исчез. Потом, видим – еще накатил и снова пришел. Уже с требованием дать номер телефона. Его отгоняли от меня и соседи, и бортпроводники. Ближе к концу полета он – уже совсем пьяный – снова стал лезть ко мне. А когда мужчина рядом заступился, врезал ему в лицо”.

В итоге в салоне для богатых людей начался мордобой. Когда же самолет совершил посадку в Дубае, на борт поднялась местная полиция. “Дебошира увели, хотя он уже ничего не соображал, а мне пришлось идти в участок свидетелем и провести там около полутора часов”, – огорчена Кравец, которой тоже едва не съездили по кукольному личику.