 

6 жизненных фильмов о супружеских отношениях

04.04.2023, 16:45, Разное
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«Фестиваль Рифкина»

Один из последних фильмов Вуди Аллена посвящен почтенному кинематографисту Морту Рифкину, который, достигнув многого в профессии, размышляет о прожитых годах. Вместе с женой, которая ощутимо младше него, он едет на кинофестиваль в Сан-Себастьян, и на нем вдруг выясняется, что супруга влюблена в своего подопечного актера, который, в свою очередь, младше нее. И сам Рифкин тоже не сдается — влюбляется в очаровательную Джоанну, врача, помогающего ему побороть ипохондрию.

«Фестиваль Рифкина»«Валентинка»

Герои Райана Гослинга и Мишель Уильямс, супруги Дин и Сидни, искренне любили друг друга, и их любовь сопровождалась кучей милых ритуалов. Но в один момент ее стало так много, что произошел взрыв, и Сидни почувствовала, что ей пора в сольное плавание. Как расстаться с любовью всей своей жизни — важный вопрос этого романтичного и грустного фильма, номинированного на «Оскар».

«Валентинка»«Любовь»

Немецкий режиссер Михаэль Ханеке ловко препарирует чувства и всему находит холодное объяснение, но «Любовь» с Жаном-Луи Трентиньяном и Эммануэль Рива — один из самых романтичных его фильмов. Жорж и Анна прожили вместе всю жизнь, и в возрасте 80-ти лет Анна заболевает: теряет память и способность управлять телом. Жорж ищет сиделок, но понимает, что он не может оставить Анну в руках людей, для которых забота — всего лишь рутина, потому решает посвятить себя уходу за женой.

«Любовь»Трилогия «Перед рассветом» – «Перед закатом» – «Перед полуночью»

Технически из романтичной трилогии Ричарда Линклейтера с Итаном Хоуком и Жюли Дельпи только один фильм, последний, посвящен супружеской жизни. Но первые два рассказывают о том, как складывались отношения Джесси и Селин, которые познакомились, будучи студентами, а через годы стали крепкой семейной парой с детьми. «Перед полуночью» — смешное и честное кино о том, что ждет вас после долгих лет брака.

«Перед рассветом»«Сцены из супружеской жизни»

В ремейке знаменитой драмы Ингмара Бергмана всю боль расстающихся супругов выразили Оскар Айзек и Джессика Честейн. И хотя брак Миры и Джонатана разрушен, и вместе они больше не будут, они сохраняют хорошие отношения — собственно, уже и на постере вы можете увидеть всю их нежность. По сюжету у Миры уже есть любовник, а Джонатану хочется семейного уюта с детьми, а значит, не за горами развод. И оказывается, что он несет не только эмоциональные, но и материальные трудности.

«Сцены из супружеской жизни»«Белый лотос»

В первом сезоне сериала об отдыхе богачей показана с виду традиционная американская семья: красивая и деловая жена, талантливый муж, двое детей-подростков. Но на самом деле Моссбахеры — лишь пародия на семью, отношения у них натянутые, и семейных тайн выше крыши. Не меньше проблем и в только что состоявшемся браке Рэйчел и Шейна: он уверен, что Рэйчел просто красавица, а ей хочется быть и умницей тоже. «Белый лотос» — зеркало различных проблем семейной жизни.

«Белый лотос»


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